Описание

Код товара: 139273

Тип камеры цифровые

Байонет Fujifilm X Mount

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Матрица

Число эффективных мегапикселей матрицы 26 МП

Размер APS-C (23.6 х 15.6 мм)

Максимальное разрешение 6240 x 4160

Тип матрицы X-Trans CMOS IV

Кроп-фактор 1.5

Тип автофокуса гибридный

Количество точек фокусировки 425

Чувствительность 160 - 12800 ISO Расширенные режимы ISO ISO100, ISO125, ISO25600, ISO51200, ISO80

Скорость быстрой съемки 30 кадров/с

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 3690000

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1040000

Экран сенсорный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Запись видео и звука

Поддержка форматов изображения MOV, MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, TIFF, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2

Максимальное разрешение записи видеоролика 4096x2160

Максимальная частота кадров видеоролика 240 кадров/с

Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 240 кадров/с при разрешении 1920x1080, 50/60 кадров/с при разрешении 3840x2160, 50/60 кадров/с при разрешении 4096x2160

Емкость аккумулятора 2200 мА*ч или 600 фотографий

Габариты/Вес

Размер135x93x64 мм, без объектива

Вес 526 г, без элементов питания; 607 г, с элементами питания, без объектива

Материал корпуса магниевый сплав/ пластик

Защищенность влагозащита, пылезащита



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-

# 2AQ00043

Комплектация: аккумулятор, з/у (стакан на 2 аккумулятора), запасной аккумулятор , наглазник, ремень, крышка на байонет, коробка, документы.

Гарантия 90 дней.