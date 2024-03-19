Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Body black (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00074273
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-19/03
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости до металла по граням, разбухла резинка контактной группы батарейной ручки (заклеена чёрной изолентой).
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139273
Тип камеры цифровые
Байонет Fujifilm X Mount
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Матрица
Число эффективных мегапикселей матрицы 26 МП
Размер APS-C (23.6 х 15.6 мм)
Максимальное разрешение 6240 x 4160
Тип матрицы X-Trans CMOS IV
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса гибридный
Количество точек фокусировки 425
Чувствительность 160 - 12800 ISO Расширенные режимы ISO ISO100, ISO125, ISO25600, ISO51200, ISO80
Скорость быстрой съемки 30 кадров/с
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 3690000
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1040000
Экран сенсорный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Запись видео и звука
Поддержка форматов изображения MOV, MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, TIFF, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2
Максимальное разрешение записи видеоролика 4096x2160
Максимальная частота кадров видеоролика 240 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 240 кадров/с при разрешении 1920x1080, 50/60 кадров/с при разрешении 3840x2160, 50/60 кадров/с при разрешении 4096x2160
Емкость аккумулятора 2200 мА*ч или 600 фотографий
Габариты/Вес
Размер135x93x64 мм, без объектива
Вес 526 г, без элементов питания; 607 г, с элементами питания, без объектива
Материал корпуса магниевый сплав/ пластик
Защищенность влагозащита, пылезащита
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-
# 2AQ00043
Комплектация: аккумулятор, з/у (стакан на 2 аккумулятора), запасной аккумулятор , наглазник, ремень, крышка на байонет, коробка, документы.
Гарантия 90 дней.