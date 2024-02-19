Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-Т30 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073522 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-19/1

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации на корпусе. 62 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138522 Сенсор: 26.1 МП, APS-C 23.5 x 15.6 мм, X-Trans 4, BSI CMOS

Процессор: X-Processor 4

Чувствительность: ISO 80-51200

Автофокус: фазовый, 425 точек

Выдержка: от 30 до 1/4000 сек. (до 1/32000 с электронным затвором)

Синхронизация: 1/180 сек

Серийная съемка: 8 к/с (механический затвор), 20 к/с (электронный затвор), 30 к/с (электронный затвор, 1.25-кроп)

Видео: DCI 4K 30p, FullHD 120p, F-Log

Форматы файлов: JPEG, RAW 14-бит Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Камера, АКБ.

Гарантия 90 дней.

Видео

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