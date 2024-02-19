Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-Т30 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073522
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-19/1
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации на корпусе.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 138522
Сенсор: 26.1 МП, APS-C 23.5 x 15.6 мм, X-Trans 4, BSI CMOS
Процессор: X-Processor 4
Чувствительность: ISO 80-51200
Автофокус: фазовый, 425 точек
Выдержка: от 30 до 1/4000 сек. (до 1/32000 с электронным затвором)
Синхронизация: 1/180 сек
Серийная съемка: 8 к/с (механический затвор), 20 к/с (электронный затвор), 30 к/с (электронный затвор, 1.25-кроп)
Видео: DCI 4K 30p, FullHD 120p, F-Log
Форматы файлов: JPEG, RAW 14-бит
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Камера, АКБ.
Гарантия 90 дней.