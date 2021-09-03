Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T30 II Kit XF18-55mm, черный
Код товара : УТ-00061084
Артикул : #16759677
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
58
Объектив
XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS
Оптический зум
3х
Стабилизатор изображения
в объективе (наличие зависит от модели)
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
Баланс белого
авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
Серийная съемка
электронный затвор: 20 кадров/с, 32 снимка в JPEG, 17 в RAW (30 кадров/с при разрешении 16 Мп, кроп 1.25х, 29 в JPEG, 17 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с (105 JPEG, 18-23 RAW); все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveView
Съёмка видео
Битрейт
4К: 100 / 200 Мбит/с; Full HD: 100 / 200 Мбит/с, Full HD 100 / 120 / 200 / 240p: 200 Мбит/с
Формат записи звука
MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
Видеосъемка
DCI или UHD 4K 30p, Full HD 60р (со всей ширины матрицы), 120р, 240р (кроп 1.29); дискретизация на карту памяти: 8 бит 4:2:0, вывод по HDMI: 10 бит 4:2:2 (30p), гамма F-Log
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек (91% кадра по горизонтали, 94.5% по вертикали), 1 точка, зона, широкая зона / трекинг (AF-S / AF-C)
Матрица
Датчик изображения
23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
Светочувствительность
ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800)
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
26
Прочие особенности
Дата анонса
03.09.2021
Комплектация
батарея NP-W126S, USB-кабель, ремень, руководство
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +2 дптр.
Видоискатель
электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), 60 или 100 Гц, вынос окулярной точки 23 мм
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
Источники питания
Питание
литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 390 кадров по стандарту CIPA, или 45 минут видео (4K 30p); зарядка или работа от USB
Физические характеристики
Вес
378 г (с аккумулятором и картой памяти), 329 г (только корпус)
Размеры товара
118.4 х 82.8 х 46.8 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Fujifilm X-T30 II наследует популярный компактный и легкий корпус камеры X-T30, обеспечивая при этом высокоскоростную автофокусировку и качество изображения, равное качеству флагманской модели FUJIFILM X-T4. Также X-T30 II оснащен новым ЖК-дисплеем высокого разрешения 1,62 млн точек. Эти усовершенствования обеспечат как техническое, так и программное развитие модели.
Основные особенности
(1) Быстрая и высокоточная автофокусировка и улучшенная функция серийной съемки, которые позволяют не упустить решающий момент в различных ситуациях
Модель X-T30 оснащена матрицей X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1 МП и высокоскоростным процессором обработки изображений X-Processor 4, которые позволяют использовать функцию фазовой детекции автофокусировки по всему кадру (приблизительно 100 %). Самая быстрая автофокусировка серии Х, срабатывающая за 0,02 секунды, дополняется впечатляющей функцией отслеживания, которая позволяет не упустить решающий момент в различных ситуациях.
Камера позволяет осуществлять серийную съемку без затемнения*2 со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором.
При этом камера оснащена функцией фазовой детекции автофокусировки практически в условиях темноты –7,0 EV*1, которая позволяет точно запечатлеть объект съемки в условиях низкого освещения и в темном помещении.
Система автофокусировки основана на новейшем алгоритме, который позволяет улучшить функцию точного отслеживания движений объекта по сравнению с предыдущей моделью. Камера может с точностью отследить, движется ли субъект вперед или же удаляется от камеры. Функция распознавания лиц/глаз позволяет сохранять в фокусе лицо или глаза объекта при портретной съемке, во время которой объект двигается.
*2 Высокоскоростная непрерывная съемка без затемнения видоискателя, из-за которого фотограф теряет объект съемки из вида. Доступна только в режиме работы с электронным затвором.
(2) Разнообразные режимы моделирования пленки и усовершенствованная функция AUTO для потрясающего качества изображения
Модель X-T30 II обладает 18 режимами моделирования пленки, которые моделируют уникальные сочетания цветов, тональность и уровни насыщенности, в том числе режим Classic Neg, основанный на цветных негативах и обычно используемый для повседневной фотографии, а также режим ETERNA Bleach Bypass, точно моделирующая одноименную технику обработки пленки. Расширенная линейка предоставляет пользователям возможность выбора режима, подходящего для той или иной ситуации, словно меняя фотопленку, как в старые добрые времена.
Алгоритм популярного режима AUTO, позволяющего автоматически настроить параметры для каждой сцены, был усовершенствован, и теперь позволяет получить изображение еще более высокого качества по сравнению с предыдущей моделью. Этот режим автоматически применяет Color Chrome эффект (синий), четкость, режим с приоритетом динамического диапазона и прочие параметры в зависимости от условий. Благодаря этому пейзажи получаются более четкими и яркими, тон кожи — красивее, и в это же время подчеркивается голубизна неба и естественный фон при портретной съемке, а также происходит контроль света и тени при съемке объектов, освещенных сзади. Благодаря автоматическому режиму AUTO делать прекрасные снимки, оптимизированные для индивидуальных условий, становится проще.
(3) Широкие возможности видеозаписи
Камера X-T30 II использует объем данных, эквивалентный формату 6К, для создания видео в формате 4К, обеспечивая съемку в высоком разрешении. Камера позволяет записывать видео в формате 4K/30P 8 бит 4:2:0 на SD-карту, а также видео в формате 4K/30P 10 бит 4:2:2 для вывода через кабель HDMI. Более того, теперь камера поддерживает высокоскоростное видео в формате Full HD/240P и может снимать быстро движущиеся объекты в режиме замедленной съемки до 10х.
(4) Превосходная функциональность для различных нужд
Камера подходит для различных стилей съемки, таких как полностью ручная съемка, в ходе которой используется диск управления выдержкой, расположенный на верхней панели, и быстрая съемка в режиме AUTO. Диск управления выдержкой позволяет визуально проверить текущие настройки, чтобы пользователи могли подготовиться к будущей съемке, пока камера выключена. Режим AUTO можно включить всего одним движением ручки включения автоматического режима, расположенной на верхней панели корпуса камеры.
Новый ЖК-дисплей широкого разрешения 1,62 млн точек позволяет рассмотреть объект со всей четкостью.