Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T30 II Kit XC15-45mm, черный
Код товара : УТ-00060044
Артикул : # 16759732
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
в объективе (наличие зависит от модели)
Объектив
XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
Диаметр светофильтра, мм
52
Оптический зум
3х
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Подключение к компьютеру
USB-С 3.2 Gen1x1
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
Беспроводное подключение
Bluetooth
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Разъемы
2.5 мм для микрофона или пульта дистанционного управления: возможно подключение наушников через USB-C разъем
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
Встроенная вспышка
Есть
Фотосъёмка
Баланс белого
авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
Серийная съемка
электронный затвор: 20 кадров/с, 32 снимка в JPEG, 17 в RAW (30 кадров/с при разрешении 16 Мп, кроп 1.25х, 29 в JPEG, 17 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с (105 JPEG, 18-23 RAW); все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveView
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цветовое пространство
sRGB
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
RAW
Формат файла
JPEG
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек (91% кадра по горизонтали, 94.5% по вертикали), 1 точка, зона, широкая зона / трекинг (AF-S / AF-C)
Ручная фокусировка
есть
Прочие особенности
Комплектация
батарея NP-W126S, USB-кабель, ремень, руководство
Дата анонса
03.09.2021
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/- 5 EV с шагом 1/3 EV
Ручная экспозиция
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Брекетинг экспозиции
+/- 3 EV, 2 - 9 кадров
Выдержка
механический затвор: 1/4000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 - 1 с.
Физические характеристики
Размеры
118.4 х 82.8 х 46.8 мм
Вес
378 г (с аккумулятором и картой памяти), 329 г (только корпус)
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Датчик изображения
23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
Число эффективных пикселей, Мп
26
Светочувствительность
ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800)
Источники питания
Питание
литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 390 кадров по стандарту CIPA, или 45 минут видео (4K 30p); зарядка или работа от USB
Процессор
Процессор
X-Processor 4
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +2 дптр.
Дисплей
3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.62 млн. точек, с изменяемым углом наклона (вверх, вниз)
Видоискатель
электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), 60 или 100 Гц, вынос окулярной точки 23 мм
Съёмка видео
Формат записи звука
MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
4096х2160
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Видеосъемка
DCI или UHD 4K 30p, Full HD 60р (со всей ширины матрицы), 120р, 240р (кроп 1.29); дискретизация на карту памяти: 8 бит 4:2:0, вывод по HDMI: 10 бит 4:2:2 (30p), гамма F-Log
Битрейт
4К: 100 / 200 Мбит/с; Full HD: 100 / 200 Мбит/с, Full HD 100 / 120 / 200 / 240p: 200 Мбит/с
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Описание
Fujifilm X-T30 II наследует популярный компактный и легкий корпус камеры X-T30, обеспечивая при этом высокоскоростную автофокусировку и качество изображения, равное качеству флагманской модели FUJIFILM X-T4. Также X-T30 II оснащен новым ЖК-дисплеем высокого разрешения 1,62 млн точек. Эти усовершенствования обеспечат как техническое, так и программное развитие модели.
Основные особенности
(1) Быстрая и высокоточная автофокусировка и улучшенная функция серийной съемки, которые позволяют не упустить решающий момент в различных ситуациях
Модель X-T30 оснащена матрицей X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1 МП и высокоскоростным процессором обработки изображений X-Processor 4, которые позволяют использовать функцию фазовой детекции автофокусировки по всему кадру (приблизительно 100 %). Самая быстрая автофокусировка серии Х, срабатывающая за 0,02 секунды, дополняется впечатляющей функцией отслеживания, которая позволяет не упустить решающий момент в различных ситуациях.
Камера позволяет осуществлять серийную съемку без затемнения*2 со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором.
При этом камера оснащена функцией фазовой детекции автофокусировки практически в условиях темноты –7,0 EV*1, которая позволяет точно запечатлеть объект съемки в условиях низкого освещения и в темном помещении.
Система автофокусировки основана на новейшем алгоритме, который позволяет улучшить функцию точного отслеживания движений объекта по сравнению с предыдущей моделью. Камера может с точностью отследить, движется ли субъект вперед или же удаляется от камеры. Функция распознавания лиц/глаз позволяет сохранять в фокусе лицо или глаза объекта при портретной съемке, во время которой объект двигается.
*2 Высокоскоростная непрерывная съемка без затемнения видоискателя, из-за которого фотограф теряет объект съемки из вида. Доступна только в режиме работы с электронным затвором.
(2) Разнообразные режимы моделирования пленки и усовершенствованная функция AUTO для потрясающего качества изображения
Модель X-T30 II обладает 18 режимами моделирования пленки, которые моделируют уникальные сочетания цветов, тональность и уровни насыщенности, в том числе режим Classic Neg, основанный на цветных негативах и обычно используемый для повседневной фотографии, а также режим ETERNA Bleach Bypass, точно моделирующая одноименную технику обработки пленки. Расширенная линейка предоставляет пользователям возможность выбора режима, подходящего для той или иной ситуации, словно меняя фотопленку, как в старые добрые времена.
Алгоритм популярного режима AUTO, позволяющего автоматически настроить параметры для каждой сцены, был усовершенствован, и теперь позволяет получить изображение еще более высокого качества по сравнению с предыдущей моделью. Этот режим автоматически применяет Color Chrome эффект (синий), четкость, режим с приоритетом динамического диапазона и прочие параметры в зависимости от условий. Благодаря этому пейзажи получаются более четкими и яркими, тон кожи — красивее, и в это же время подчеркивается голубизна неба и естественный фон при портретной съемке, а также происходит контроль света и тени при съемке объектов, освещенных сзади. Благодаря автоматическому режиму AUTO делать прекрасные снимки, оптимизированные для индивидуальных условий, становится проще.
(3) Широкие возможности видеозаписи
Камера X-T30 II использует объем данных, эквивалентный формату 6К, для создания видео в формате 4К, обеспечивая съемку в высоком разрешении. Камера позволяет записывать видео в формате 4K/30P 8 бит 4:2:0 на SD-карту, а также видео в формате 4K/30P 10 бит 4:2:2 для вывода через кабель HDMI. Более того, теперь камера поддерживает высокоскоростное видео в формате Full HD/240P и может снимать быстро движущиеся объекты в режиме замедленной съемки до 10х.
(4) Превосходная функциональность для различных нужд
Камера подходит для различных стилей съемки, таких как полностью ручная съемка, в ходе которой используется диск управления выдержкой, расположенный на верхней панели, и быстрая съемка в режиме AUTO. Диск управления выдержкой позволяет визуально проверить текущие настройки, чтобы пользователи могли подготовиться к будущей съемке, пока камера выключена. Режим AUTO можно включить всего одним движением ручки включения автоматического режима, расположенной на верхней панели корпуса камеры.
Новый ЖК-дисплей широкого разрешения 1,62 млн точек позволяет рассмотреть объект со всей четкостью.