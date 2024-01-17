Описание

Код товара: 137880

Fujifilm X-T30 – беззеркальная APS-C камера с такой же 26-мегапиксельной матрицей и процессором, что и хай-энд модель X-T3, однако по намного более выгодной цене.

Камера оборудована системой автофокусировки по лицу и глазам с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, она может снимать APS-C 4K видео на скорости 30 к/с, а ее компактный корпус оснащен сенсорным дисплеем и удобным набором физических органов управления. Благодаря своему размеру и весу камера прекрасно подойдет для путешествий и уличной фотографии.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: Камера, АКБ, крышка байонета, коробка, инструкция.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Большая Садовая д.92

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.