Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm Fujifim X-T30 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072880
Артикул : б/у-РнД К 2024-01-17
Причина уценки:
Потёртости и царапины на корпусе, царапины на экране
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 137880
Fujifilm X-T30 – беззеркальная APS-C камера с такой же 26-мегапиксельной матрицей и процессором, что и хай-энд модель X-T3, однако по намного более выгодной цене.
Камера оборудована системой автофокусировки по лицу и глазам с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, она может снимать APS-C 4K видео на скорости 30 к/с, а ее компактный корпус оснащен сенсорным дисплеем и удобным набором физических органов управления. Благодаря своему размеру и весу камера прекрасно подойдет для путешествий и уличной фотографии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: Камера, АКБ, крышка байонета, коробка, инструкция.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Большая Садовая д.92
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.