Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T3 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072606 Артикул : б/у-М-ЗВ39 КС 2024-01-02

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации на корпусе. 115 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137606 Байонет: Fujifilm X-Mount

Сенсор: APS-C X-Trans CMOS 4 с обратной подсветкой, 23,5×15,6 мм

Разрешение сенсора: эффективных пикселей ≈26 млн 1 (6240×4160)

Процессор: X-Processor 4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: камера, заглушка, 7 аккумуляторов, родное ЗУ, стороннее ЗУ, клетка, каплер, ремень, инструкция, коробка.

Гарантия 90 дней.

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