Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T3 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072606
Артикул : б/у-М-ЗВ39 КС 2024-01-02
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации на корпусе.
115 000 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137606
Байонет: Fujifilm X-Mount
Сенсор: APS-C X-Trans CMOS 4 с обратной подсветкой, 23,5×15,6 мм
Разрешение сенсора: эффективных пикселей ≈26 млн 1 (6240×4160)
Процессор: X-Processor 4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, заглушка, 7 аккумуляторов, родное ЗУ, стороннее ЗУ, клетка, каплер, ремень, инструкция, коробка.
Гарантия 90 дней.
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