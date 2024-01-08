Описание

Легкая и компактная беззеркальная камера FUJIFILM X-T200, разработанная для создателей контента любого уровня, оснащена новым электронным видоискателем и автофокусом с распознаванием лиц. С ее помощью можно создавать снимки разрешением 24,2 мегапикселя с серийной съемкой до 8 кадров в секунду и видео сверхвысокой четкости в формате 4К.

Число мегапикселей матрицы — 24.2 МП;

Размер — APS-C (23.5 x 15.7 мм);

Максимальное разрешение — 6000 x 4000;

Кроп-фактор — 45413;

Тип автофокуса — гибридный;

Количество точек фокусировки — 425;

Скорость быстрой съемки — 8 кадров/с;

Размер экрана — 3.5 ";

Экран — поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный;

Интерфейсы подключения — Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, аудио, выход на наушники;

Поддерживаемые карты памяти — SD, SDHC, SDXC;

Поддержка форматов изображения — MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3;

Максимальная частота кадров видеоролика — 120 кадров/с;

Размер — 121x83.7x55.1 мм, без объектива;

Вес — 370 г, с элементами питания.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, потёртости на дисплее.

Комплектация: коробка, 2 акб., з/у, ремень, бленда, каплер, переходник FX-EF; доп.хват.

Гарантия 14 дней.