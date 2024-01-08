Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T200 + XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072622
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-08
Причина уценки:
Потёртости на дисплее.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Легкая и компактная беззеркальная камера FUJIFILM X-T200, разработанная для создателей контента любого уровня, оснащена новым электронным видоискателем и автофокусом с распознаванием лиц. С ее помощью можно создавать снимки разрешением 24,2 мегапикселя с серийной съемкой до 8 кадров в секунду и видео сверхвысокой четкости в формате 4К.
Число мегапикселей матрицы — 24.2 МП;
Размер — APS-C (23.5 x 15.7 мм);
Максимальное разрешение — 6000 x 4000;
Кроп-фактор — 45413;
Тип автофокуса — гибридный;
Количество точек фокусировки — 425;
Скорость быстрой съемки — 8 кадров/с;
Размер экрана — 3.5 ";
Экран — поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный;
Интерфейсы подключения — Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, аудио, выход на наушники;
Поддерживаемые карты памяти — SD, SDHC, SDXC;
Поддержка форматов изображения — MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3;
Максимальная частота кадров видеоролика — 120 кадров/с;
Размер — 121x83.7x55.1 мм, без объектива;
Вес — 370 г, с элементами питания.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, потёртости на дисплее.
Комплектация: коробка, 2 акб., з/у, ремень, бленда, каплер, переходник FX-EF; доп.хват.
Гарантия 14 дней.