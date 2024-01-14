Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T200 Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072765 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-01-14/1

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшая трещинка на нижней части корпуса. 45 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137765 Эффективное разрешение, МП: 24.2

Тип сенсора: КМОП

Точный размер сенсора в мм: 23.5 x 15.7 Байонет: FUJIFILM X Максимальный размер снимка: 6000x4000 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: камера, АКБ, коробка.

Гарантия 90 дней.

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