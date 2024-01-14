Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T200 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072765
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-01-14/1
Причина уценки:
Небольшая трещинка на нижней части корпуса.
45 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137765
Эффективное разрешение, МП: 24.2
Тип сенсора: КМОП
Точный размер сенсора в мм: 23.5 x 15.7
Байонет: FUJIFILM X
Максимальный размер снимка: 6000x4000
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: камера, АКБ, коробка.
Гарантия 90 дней.
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