Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T100 Body, серый (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076526
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/09
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141526
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Fujifilm X Mount
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2
Физический размер матрицы 23.5 x 15.7 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы APS-C
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса гибридный
Чувствительность ISO, мин 200
Чувствительность ISO, макс 12800
Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400
Скорость быстрой съемки 6 кадров/с
Видоискатель электронный
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 2360000
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1040000
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Количество аккумуляторов 1
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 430
Габариты/Вес
Ширина 121 мм
Высота 83 мм
Толщина 47 мм
Вес камеры (с элементами питания) 583 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 8TL06270
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, байонетная крышка
Гарантия 90 дней.