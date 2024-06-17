Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T100 Body, серый (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076526 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/09

<





















>

















Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации. 39 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 141526 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Fujifilm X Mount

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2

Физический размер матрицы 23.5 x 15.7 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы APS-C

Кроп-фактор 1.5

Тип автофокуса гибридный

Чувствительность ISO, мин 200

Чувствительность ISO, макс 12800

Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400

Скорость быстрой съемки 6 кадров/с

Видоискатель электронный

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 2360000

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1040000

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Количество аккумуляторов 1

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 430

Габариты/Вес

Ширина 121 мм

Высота 83 мм

Толщина 47 мм

Вес камеры (с элементами питания) 583 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 8TL06270

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, байонетная крышка

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.