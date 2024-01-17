Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T10 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072878
Артикул : б/у-РнД К 2024-01-17
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137878
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Fujifilm X Mount
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Матрица Число мегапикселей матрицы
16.7 МП
Размер APS-C (23.6 х 15.6 мм)
Максимальное разрешение 4896 x 3264
Тип матрицы X-Trans CMOS II
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса гибридный
Фокусировка по лицу, подсветка автофокуса, ручная
Экспозиция автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная
Экспокоррекция +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
Чувствительность 200 - 6400 ISO
Расширенные режимы ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400
Выдержка X-Sync 1/100 c
Баланс белого авто, брекетинг, предустановки, ручная установка
Режимы съемки HDR, Time-lapse, запись видео, серийная съемка
Скорость быстрой съемки 8 кадров/с
Максимальная серия снимков (JPEG) 8
Время работы таймера 2, 10 с
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, аккумулятор, бленда, крышка объектива.
Гарантия 90 дней.