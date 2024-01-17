Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T10 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072878 Артикул : б/у-РнД К 2024-01-17

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Задать вопрос Причина уценки: следы использования 42 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137878

Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Fujifilm X Mount

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Матрица Число мегапикселей матрицы

16.7 МП

Размер APS-C (23.6 х 15.6 мм)

Максимальное разрешение 4896 x 3264

Тип матрицы X-Trans CMOS II

Кроп-фактор 1.5

Тип автофокуса гибридный

Фокусировка по лицу, подсветка автофокуса, ручная

Экспозиция автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная

Экспокоррекция +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени

Чувствительность 200 - 6400 ISO

Расширенные режимы ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400

Выдержка X-Sync 1/100 c

Баланс белого авто, брекетинг, предустановки, ручная установка

Режимы съемки HDR, Time-lapse, запись видео, серийная съемка

Скорость быстрой съемки 8 кадров/с

Максимальная серия снимков (JPEG) 8

Время работы таймера 2, 10 с Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, аккумулятор, бленда, крышка объектива.

Гарантия 90 дней.

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