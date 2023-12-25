Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-S10 Kit + XF 18-55mm (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072450
Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-25
Причина уценки:
5-, незначительные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Несмотря на компактный корпус, X-S10 обладает передовыми характеристиками, такими как матрица X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26 Мп, высокоскоростной процессор обработки изображений X-Processor 4 и встроенный механизм стабилизации изображений (IBIS). X-S10 подойдет тем, кому нужна легкая камера с профессиональными функциями для фото и видеосъемки: видео 4K/30P 4:2:2 10 бит или видео с разрешением Full HD и высокой скоростью 240 кадров в секунду. ЖК-дисплей с переменным углом наклона поворачивается на 180 градусов, поэтому камера придется по вкусу как фотографам и видеографам, так и авторам видео-блогов и просто любителям съемки.
Код товара: 137450
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: камера, объектив, крышки, коробка, бленда, ЗУ, 2 АКБ.
Гарантия 90 дней.