Описание

Несмотря на компактный корпус, X-S10 обладает передовыми характеристиками, такими как матрица X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26 Мп, высокоскоростной процессор обработки изображений X-Processor 4 и встроенный механизм стабилизации изображений (IBIS). X-S10 подойдет тем, кому нужна легкая камера с профессиональными функциями для фото и видеосъемки: видео 4K/30P 4:2:2 10 бит или видео с разрешением Full HD и высокой скоростью 240 кадров в секунду. ЖК-дисплей с переменным углом наклона поворачивается на 180 градусов, поэтому камера придется по вкусу как фотографам и видеографам, так и авторам видео-блогов и просто любителям съемки.

Код товара: 137450

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: камера, объектив, крышки, коробка, бленда, ЗУ, 2 АКБ.

Гарантия 90 дней.