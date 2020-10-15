Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-S10 Kit 18-55mm f/2.8-4
Код товара : УТ-00065362
Артикул : @ 16674308
159 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
в объективе + в камере, сдвиг матрицы, эффективность до 6 ступеней (зависит от модели объектива); оптический + электронный
Объектив
XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS
Диаметр светофильтра, мм
58
Оптический зум
3х
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Подключение к компьютеру
USB 3.2 Gen1 (Type C)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Беспроводное подключение
Bluetooth
Разъемы
3.5 мм стерео (для микрофона или пульта ДУ), наушники: через USB-C порт (адаптер в комплекте)
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
Встроенная вспышка
Нет
Фотосъёмка
Баланс белого
авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
Серийная съемка
электронный затвор: 30 кадров/с (кроп 1.25х), 20 кадров/с (32 снимка в JPEG, 17 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с (105 JPEG, 18 RAW); все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveView
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цветовое пространство
sRGB
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
JPEG
Формат файла
RAW
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз: 1 точка, зона, широкая зона / трекинг (AF-S / AF-C), фокус по лицам, фокус по глазам (фото и видео)
Ручная фокусировка
есть
Прочие особенности
Комплектация
батарея NP-W126S, USB кабель, ремень, адаптер для наушников (3.5 мм - Type-C), крышка байонета, руководство
Дата анонса
15.10.2020
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 2 EV)
Ручная экспозиция
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Брекетинг экспозиции
+/- 3 EV, 2 - 9 кадров
Выдержка
механический затвор: 1/8000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 - 30 с.
Физические характеристики
Размеры
126 х 85.1 х 65.4 мм (с выступающими частями), минимальная глубина: 32.9 мм
Вес
465 г (с аккумулятором и картой памяти)
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Датчик изображения
23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
Число эффективных пикселей, Мп
26
Светочувствительность
ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800)
Источники питания
Питание
литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 325 кадров по стандарту CIPA или 45 минут видео; зарядка и/или постоянное питание от USB
Процессор
Процессор
X-Processor 4
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
есть
Дисплей
3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.04 млн. точек, откидной, сенсорный
Видоискатель
электронный, XGA OLED 0.39" (1 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), 100 Гц
Съёмка видео
Формат записи звука
MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
4096х2160
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Видеосъемка
DCI или UHD 4K 30p (со всей ширины сенсора), Full HD 60р (без кропа), 120р / 240р (кроп 1.29), F-Log на карту памяти (8 бит 4:2:0), вывод по HDMI: 10 бит 4:2:2
Битрейт
4К: 100 или 200 Мбит/с; Full HD: 50 / 100 / 200 Мбит/с
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Описание
Несмотря на компактный корпус, X-S10 обладает передовыми характеристиками, такими как матрица X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1Мп, высокоскоростной процессор обработки изображений X-Processor 4 и встроенный механизм стабилизации изображений (IBIS).
X-S10 подойдет тем, кому нужна легкая камера с профессиональными функциями для фото и видеосъемки. В этой камере каждый найдет что-то для себя; востребованный режим AUTO/SP (Scene Position) автоматически устанавливает необходимые настройки, обеспечивая высокое качество изображения. При этом вам не придется производить точную настройку самостоятельно. Улучшенные функции видеосъемки позволяют получить видео высокой резкости с параметрами 4K/30P 4:2:2 10 бит или видео с разрешением Full HD и высокой скоростью 240 кадров в секунду. ЖК-дисплей с переменным углом наклона поворачивается на 180 градусов, поэтому камера придется по вкусу как фотографам и видеографам, так и авторам видео-блогов и просто любителям съемки.
Основные характеристики
(1) Новая компактная система матричной стабилизации (IBIS)
Вес и объем встроенного механизма стабилизации изображения (IBIS) приблизительно на 30 % меньше своего аналога из предыдущей модели*1. Несмотря на свой компактный размер — вес камеры составляет всего 450 г – камера X-S10 обеспечивает 5-осевую стабилизацию изображения с эффективностью до 6 стопов2. Это первая камера среднего класса серии Х, оснащенная механизмом амортизации затвора, который представляет собой механический демпфер, защищающий от незначительных вибраций, которые могут исходить от блока затвора, как результат- более четкие снимки в высоком разрешении.
- Для комфортной работы X-S10 оснащена крупным, эргономичным хватом из магниевого сплава, благодаря которому камеру можно надежно удерживать даже при использовании крупных объективов. Передняя и верхняя панель корпуса изготовлены из магниевого сплава, что придает камере дополнительную надежность и прочность.
1* По сравнению с механизмом IBIS беззеркальной цифровой камеры FUJIFILM X-T4
2* Эффективность стабилизации 6-стопов поддерживают 20 из 30 сменных объективов для камер серии Х (объективы XF/XC).
(2) Легендарные режимы моделирования пленки и улучшенные автоматические функции для выдающегося качества изображений
- Режимы моделирования пленки FUJIFILM были разработаны, благодаря оцифровке наиболее популярных и культовых типов аналоговой пленки. Камера X-S10 имеет 18 уникальных режимов, среди которых — ETERNA Bleach Bypass, создающий красивое, ненасыщенное, высококонтрастное изображение.
- Камера X-S10 оснащена усовершенствованным режимом [AUTO / SP (Scene Position)], который автоматически настраивает камеру для съемки определенной сцены. Четкие и яркие пейзажи, портреты с красивым оттенком кожи, сбалансированные фотографии при съемке в контровом свете — теперь всё это возможно вне зависимости от уровня навыков фотографа.
(3) Надежный автофокус и серийная съемка — для самых важных моментов
- 2.1 миллионов пикселей фазовой детекции матрицы X-TransTM CMOS4 в сочетании с мощностью процессора X-Processor 4 обеспечивают быструю и точную автофокусировку, которая срабатывает всего за 0,02 секунды, даже при -7,0 EV*3, с поддержкой функции следящего АФ.
- Камера оснащена функцией высокоточного следящего автофокуса (Tracking AF) для съемки движущихся объектов, а также функцией автофокусировки по лицу/глазам, которая позволяет распознавать лица и глаза.
- Высокоскоростная серийная съемка без затемнения*4 со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором
3* При съемке с объективом XF50mmF1.0
4* Высокоскоростная непрерывная съемка без затемнения изображения в видоискателе, в результате чего объект съемки не перестает быть виден. Функция доступна исключительно при использовании электронного затвора.
(4) ЖК-дисплей с переменным углом наклона и видоискатель, поддерживающий три режима Boost
- Камера X-S10 оснащена ЖК-дисплеем с переменным углом наклона, который может поворачиваться на 180 градусов. Это позволит не только снимать «селфи», но и фотографировать натюрморты и проводить видеосъемку с различных ракурсов.
- Режим отображения в реальном времени (Live View) видоискателя поддерживает три режима форсирования ( Boost)*5: с приоритетом слабого освещения, с приоритетом разрешения и с приоритетом частоты кадров.
(5) Широкие возможности видеозаписи
- Камера X-S10 позволяет создавать видео в формате 4К на основании данных, записанных в формате 6К, обеспечивая съемку в высоком разрешении с низким уровнем шума. Камера позволяет сохранять видео в формате 4K/30p 4:2:0 8 бит на SD карту памяти, а также выводить видео в формате 4K/30p 4:2:2 10 бит через порт HDMI.
- Кроме того, она позволяет записывать видео в формате Full HD с разрешением 240р, производя съемку быстро движущихся объектов с десятикратным замедлением.
- Наряду с механизмом стабилизации матрицы (IBIS), камера X-S10 оснащена системой цифровой стабилизации изображения (DIS), которая подавляет дрожание камеры даже во время ходьбы. Режим IS Mode Boost способствует еще большей стабилизации и практически устраняет дрожание камеры даже при съемке с рук.
- Кнопка видеозаписи расположена на верхней панели камеры, благодаря чему пользователи могут начать видеозапись даже во время съемки фотографий. Настройки экспозиции и фокусировки автоматически выставляются в режим AUTO*.
* Режим автофокусировки переходит в режим непрерывной фокусировки.