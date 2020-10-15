Описание

Несмотря на компактный корпус, X-S10 обладает передовыми характеристиками, такими как матрица X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1Мп, высокоскоростной процессор обработки изображений X-Processor 4 и встроенный механизм стабилизации изображений (IBIS).

X-S10 подойдет тем, кому нужна легкая камера с профессиональными функциями для фото и видеосъемки. В этой камере каждый найдет что-то для себя; востребованный режим AUTO/SP (Scene Position) автоматически устанавливает необходимые настройки, обеспечивая высокое качество изображения. При этом вам не придется производить точную настройку самостоятельно. Улучшенные функции видеосъемки позволяют получить видео высокой резкости с параметрами 4K/30P 4:2:2 10 бит или видео с разрешением Full HD и высокой скоростью 240 кадров в секунду. ЖК-дисплей с переменным углом наклона поворачивается на 180 градусов, поэтому камера придется по вкусу как фотографам и видеографам, так и авторам видео-блогов и просто любителям съемки.

Основные характеристики

(1) Новая компактная система матричной стабилизации (IBIS)

Вес и объем встроенного механизма стабилизации изображения (IBIS) приблизительно на 30 % меньше своего аналога из предыдущей модели*1. Несмотря на свой компактный размер — вес камеры составляет всего 450 г – камера X-S10 обеспечивает 5-осевую стабилизацию изображения с эффективностью до 6 стопов2. Это первая камера среднего класса серии Х, оснащенная механизмом амортизации затвора, который представляет собой механический демпфер, защищающий от незначительных вибраций, которые могут исходить от блока затвора, как результат- более четкие снимки в высоком разрешении.

Для комфортной работы X-S10 оснащена крупным, эргономичным хватом из магниевого сплава, благодаря которому камеру можно надежно удерживать даже при использовании крупных объективов. Передняя и верхняя панель корпуса изготовлены из магниевого сплава, что придает камере дополнительную надежность и прочность.

1* По сравнению с механизмом IBIS беззеркальной цифровой камеры FUJIFILM X-T4

2* Эффективность стабилизации 6-стопов поддерживают 20 из 30 сменных объективов для камер серии Х (объективы XF/XC).

(2) Легендарные режимы моделирования пленки и улучшенные автоматические функции для выдающегося качества изображений

Режимы моделирования пленки FUJIFILM были разработаны, благодаря оцифровке наиболее популярных и культовых типов аналоговой пленки. Камера X-S10 имеет 18 уникальных режимов, среди которых — ETERNA Bleach Bypass, создающий красивое, ненасыщенное, высококонтрастное изображение.

Камера X-S10 оснащена усовершенствованным режимом [AUTO / SP (Scene Position)], который автоматически настраивает камеру для съемки определенной сцены. Четкие и яркие пейзажи, портреты с красивым оттенком кожи, сбалансированные фотографии при съемке в контровом свете — теперь всё это возможно вне зависимости от уровня навыков фотографа.

(3) Надежный автофокус и серийная съемка — для самых важных моментов

2.1 миллионов пикселей фазовой детекции матрицы X-TransTM CMOS4 в сочетании с мощностью процессора X-Processor 4 обеспечивают быструю и точную автофокусировку, которая срабатывает всего за 0,02 секунды, даже при -7,0 EV* 3 , с поддержкой функции следящего АФ.

, с поддержкой функции следящего АФ. Камера оснащена функцией высокоточного следящего автофокуса (Tracking AF) для съемки движущихся объектов, а также функцией автофокусировки по лицу/глазам, которая позволяет распознавать лица и глаза.

Высокоскоростная серийная съемка без затемнения*4 со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором

3* При съемке с объективом XF50mmF1.0

4* Высокоскоростная непрерывная съемка без затемнения изображения в видоискателе, в результате чего объект съемки не перестает быть виден. Функция доступна исключительно при использовании электронного затвора.

(4) ЖК-дисплей с переменным углом наклона и видоискатель, поддерживающий три режима Boost

Камера X-S10 оснащена ЖК-дисплеем с переменным углом наклона, который может поворачиваться на 180 градусов. Это позволит не только снимать «селфи», но и фотографировать натюрморты и проводить видеосъемку с различных ракурсов.

Режим отображения в реальном времени (Live View) видоискателя поддерживает три режима форсирования ( Boost)*5: с приоритетом слабого освещения, с приоритетом разрешения и с приоритетом частоты кадров.

(5) Широкие возможности видеозаписи

Камера X-S10 позволяет создавать видео в формате 4К на основании данных, записанных в формате 6К, обеспечивая съемку в высоком разрешении с низким уровнем шума. Камера позволяет сохранять видео в формате 4K/30p 4:2:0 8 бит на SD карту памяти, а также выводить видео в формате 4K/30p 4:2:2 10 бит через порт HDMI.

Кроме того, она позволяет записывать видео в формате Full HD с разрешением 240р, производя съемку быстро движущихся объектов с десятикратным замедлением.

Наряду с механизмом стабилизации матрицы (IBIS), камера X-S10 оснащена системой цифровой стабилизации изображения (DIS), которая подавляет дрожание камеры даже во время ходьбы. Режим IS Mode Boost способствует еще большей стабилизации и практически устраняет дрожание камеры даже при съемке с рук.

Кнопка видеозаписи расположена на верхней панели камеры, благодаря чему пользователи могут начать видеозапись даже во время съемки фотографий. Настройки экспозиции и фокусировки автоматически выставляются в режим AUTO*.

* Режим автофокусировки переходит в режим непрерывной фокусировки.