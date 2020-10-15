Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-S10 Body
Код товара : УТ-00065358
Артикул : @ 16670041
125 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
в камере, сдвиг матрицы, эффективность до 6 ступеней (зависит от модели объектива); оптический + электронный
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с.
Размер фотоизображения
6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
Баланс белого
авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
Серийная съемка
электронный затвор: 30 кадров/с (кроп 1.25х), 20 кадров/с (32 снимка в JPEG, 17 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с (105 JPEG, 18 RAW); все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveView
Съёмка видео
Битрейт
4К: 100 или 200 Мбит/с; Full HD: 50 / 100 / 200 Мбит/с
Формат записи звука
MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
Видеосъемка
DCI или UHD 4K 30p (со всей ширины сенсора), Full HD 60р (без кропа), 120р / 240р (кроп 1.29), F-Log на карту памяти (8 бит 4:2:0), вывод по HDMI: 10 бит 4:2:2
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз: 1 точка, зона, широкая зона / трекинг (AF-S / AF-C), фокус по лицам, фокус по глазам (фото и видео)
Матрица
Датчик изображения
23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
Светочувствительность
ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800)
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
26
Прочие особенности
Дата анонса
15.10.2020
Комплектация
батарея NP-W126S, USB кабель, ремень, адаптер для наушников (3.5 мм - Type-C), крышка байонета, руководство
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
электронный, XGA OLED 0.39" (1 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), 100 Гц
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
Источники питания
Питание
литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 325 кадров по стандарту CIPA или 45 минут видео; зарядка и/или постоянное питание от USB
Физические характеристики
Вес
465 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
126 х 85.1 х 65.4 мм (с выступающими частями), минимальная глубина: 32.9 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
Описание
Несмотря на компактный корпус, X-S10 обладает передовыми характеристиками, такими как матрица X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1Мп, высокоскоростной процессор обработки изображений X-Processor 4 и встроенный механизм стабилизации изображений (IBIS).
X-S10 подойдет тем, кому нужна легкая камера с профессиональными функциями для фото и видеосъемки. В этой камере каждый найдет что-то для себя; востребованный режим AUTO/SP (Scene Position) автоматически устанавливает необходимые настройки, обеспечивая высокое качество изображения. При этом вам не придется производить точную настройку самостоятельно. Улучшенные функции видеосъемки позволяют получить видео высокой резкости с параметрами 4K/30P 4:2:2 10 бит или видео с разрешением Full HD и высокой скоростью 240 кадров в секунду. ЖК-дисплей с переменным углом наклона поворачивается на 180 градусов, поэтому камера придется по вкусу как фотографам и видеографам, так и авторам видео-блогов и просто любителям съемки.
Основные характеристики
(1) Новая компактная система матричной стабилизации (IBIS)
Вес и объем встроенного механизма стабилизации изображения (IBIS) приблизительно на 30 % меньше своего аналога из предыдущей модели*1. Несмотря на свой компактный размер — вес камеры составляет всего 450 г – камера X-S10 обеспечивает 5-осевую стабилизацию изображения с эффективностью до 6 стопов2. Это первая камера среднего класса серии Х, оснащенная механизмом амортизации затвора, который представляет собой механический демпфер, защищающий от незначительных вибраций, которые могут исходить от блока затвора, как результат- более четкие снимки в высоком разрешении.
- Для комфортной работы X-S10 оснащена крупным, эргономичным хватом из магниевого сплава, благодаря которому камеру можно надежно удерживать даже при использовании крупных объективов. Передняя и верхняя панель корпуса изготовлены из магниевого сплава, что придает камере дополнительную надежность и прочность.
1* По сравнению с механизмом IBIS беззеркальной цифровой камеры FUJIFILM X-T4
2* Эффективность стабилизации 6-стопов поддерживают 20 из 30 сменных объективов для камер серии Х (объективы XF/XC).
(2) Легендарные режимы моделирования пленки и улучшенные автоматические функции для выдающегося качества изображений
- Режимы моделирования пленки FUJIFILM были разработаны, благодаря оцифровке наиболее популярных и культовых типов аналоговой пленки. Камера X-S10 имеет 18 уникальных режимов, среди которых — ETERNA Bleach Bypass, создающий красивое, ненасыщенное, высококонтрастное изображение.
- Камера X-S10 оснащена усовершенствованным режимом [AUTO / SP (Scene Position)], который автоматически настраивает камеру для съемки определенной сцены. Четкие и яркие пейзажи, портреты с красивым оттенком кожи, сбалансированные фотографии при съемке в контровом свете — теперь всё это возможно вне зависимости от уровня навыков фотографа.
(3) Надежный автофокус и серийная съемка — для самых важных моментов
- 2.1 миллионов пикселей фазовой детекции матрицы X-TransTM CMOS4 в сочетании с мощностью процессора X-Processor 4 обеспечивают быструю и точную автофокусировку, которая срабатывает всего за 0,02 секунды, даже при -7,0 EV*3, с поддержкой функции следящего АФ.
- Камера оснащена функцией высокоточного следящего автофокуса (Tracking AF) для съемки движущихся объектов, а также функцией автофокусировки по лицу/глазам, которая позволяет распознавать лица и глаза.
- Высокоскоростная серийная съемка без затемнения*4 со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором
3* При съемке с объективом XF50mmF1.0
4* Высокоскоростная непрерывная съемка без затемнения изображения в видоискателе, в результате чего объект съемки не перестает быть виден. Функция доступна исключительно при использовании электронного затвора.
(4) ЖК-дисплей с переменным углом наклона и видоискатель, поддерживающий три режима Boost
- Камера X-S10 оснащена ЖК-дисплеем с переменным углом наклона, который может поворачиваться на 180 градусов. Это позволит не только снимать «селфи», но и фотографировать натюрморты и проводить видеосъемку с различных ракурсов.
- Режим отображения в реальном времени (Live View) видоискателя поддерживает три режима форсирования ( Boost)*5: с приоритетом слабого освещения, с приоритетом разрешения и с приоритетом частоты кадров.
(5) Широкие возможности видеозаписи
- Камера X-S10 позволяет создавать видео в формате 4К на основании данных, записанных в формате 6К, обеспечивая съемку в высоком разрешении с низким уровнем шума. Камера позволяет сохранять видео в формате 4K/30p 4:2:0 8 бит на SD карту памяти, а также выводить видео в формате 4K/30p 4:2:2 10 бит через порт HDMI.
- Кроме того, она позволяет записывать видео в формате Full HD с разрешением 240р, производя съемку быстро движущихся объектов с десятикратным замедлением.
- Наряду с механизмом стабилизации матрицы (IBIS), камера X-S10 оснащена системой цифровой стабилизации изображения (DIS), которая подавляет дрожание камеры даже во время ходьбы. Режим IS Mode Boost способствует еще большей стабилизации и практически устраняет дрожание камеры даже при съемке с рук.
- Кнопка видеозаписи расположена на верхней панели камеры, благодаря чему пользователи могут начать видеозапись даже во время съемки фотографий. Настройки экспозиции и фокусировки автоматически выставляются в режим AUTO*.
* Режим автофокусировки переходит в режим непрерывной фокусировки.