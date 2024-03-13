Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-H1 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073978 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-13

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. 80 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138978 Тип камеры: беззеркальная со сменной оптикой

Байонет: Fujifilm X Mount

Система стабилизатора: сдвиг матрицы

Число мегапикселей матрицы: 24.3 МП

Размер: APS-C (23.5 x 15.6 мм)

Максимальное разрешение: 6000 x 4000

Тип матрицы: X-Trans CMOS III Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень, коробка.

Гарантия 90 дней.

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