Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-H1 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073978
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-13
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
80 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138978
Тип камеры: беззеркальная со сменной оптикой
Байонет: Fujifilm X Mount
Система стабилизатора: сдвиг матрицы
Число мегапикселей матрицы: 24.3 МП
Размер: APS-C (23.5 x 15.6 мм)
Максимальное разрешение: 6000 x 4000
Тип матрицы: X-Trans CMOS III
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень, коробка.
Гарантия 90 дней.
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