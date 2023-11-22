Описание

Камера — это инструмент, позволяющий запечатлеть прекрасные моменты, которые больше никогда не повторятся. Мгновения из жизни.

Никакое устройство не сделает это качественнее, чем профессиональная камера. Конечно, мы понимаем, что не всегда удобно носить с собой большую тяжелую профессиональную камеру, но при этом и качеством изображения жертвовать тоже не хочется. Именно поэтому мы создали камеру X-E4.

Вам больше не нужны компромиссы: мы уместили матрицу и процессор нашей флагманской серии Х в компактный и минималистичный корпус. X-E4 разработана для того, чтобы помочь сохранить больше воспоминаний, при этом оставаясь налегке.

Байонет: Fujifilm X

Матрица: максимальное разрешение 6240 x 4160, 26 эффективных мегапикселей

Размер сенсора: APS-C (23,5 x 15,6 мм), BSI-CMOS

Процессор: X-Processor 4

ISO: Авто, 160-12800 (расширяется до 80–51200)

Форматы файлов: RAW (Fujifilm RAF, 14-бит), JPEG высокое, нормальное (Exif v2.3)

Количество точек фокусировки: 425

Кроп-фактор: 1,5х

Экран: TFT LCD 3 дюйма, разрешение 1620000 точек, сенсорный

Аккумуляторная батарея: литий-ионный аккумулятор NP-W126S

Срок службы батареи (CIPA): 380 кадров

Вес (с аккумулятором): 364 г

Размеры: 121 x 73 x 33 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, небольшие загрязнения, незначительные следы эксплуатации, пробег 8 950 кадров.

Комплектация: акб, ремень.

Гарантия 90 дней.