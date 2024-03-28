Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-E1 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074492 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-28/1

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости на корпусе и дисплее. 19 900 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139492 Эффективное разрешение, МП: 16.3

Тип сенсора: КМОП

Точный размер сенсора в мм: 23.6 x 15.6 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень, получехол

Гарантия 90 дней.

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