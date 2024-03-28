Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-E1 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074492
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-28/1
Причина уценки:
Потёртости на корпусе и дисплее.
19 900 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139492
Эффективное разрешение, МП: 16.3
Тип сенсора: КМОП
Точный размер сенсора в мм: 23.6 x 15.6
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень, получехол
Гарантия 90 дней.
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