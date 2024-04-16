Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-E1 Body, серебристый (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074999
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-16/01
Причина уценки:
потертости по корпусу и его острым граням, на нижней части царапины, пыль на матрице
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139999
Байонет
Fujifilm X Mount
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Матрица
Число мегапикселей матрицы
16.3 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы
16.3 МП
Размер
APS-C (23.6 х 15.6 мм)
Максимальное разрешение
4896 x 3264
Тип матрицы
X-Trans CMOS
Кроп-фактор
1.5Размер
129x75x38 мм, без объектива
Вес
350 г, с элементами питания
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости по корпусу и его острым граням, на нижней части царапины, пыль на матрице
s\n: 31Р00316
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, люверсы, байонетная крышка
Гарантия 90 дней.
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