Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-E1 Body, серебристый (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074999 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-16/01

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Задать вопрос Причина уценки: потертости по корпусу и его острым граням, на нижней части царапины, пыль на матрице 28 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139999 Байонет

Fujifilm X Mount

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Матрица

Число мегапикселей матрицы

16.3 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы

16.3 МП

Размер

APS-C (23.6 х 15.6 мм)

Максимальное разрешение

4896 x 3264

Тип матрицы

X-Trans CMOS

Кроп-фактор

1.5Размер

129x75x38 мм, без объектива

Вес

350 г, с элементами питания Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости по корпусу и его острым граням, на нижней части царапины, пыль на матрице

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: 31Р00316

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, люверсы, байонетная крышка

Гарантия 90 дней.

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