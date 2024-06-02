Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-A3 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076098 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-02-2

<













>









Задать вопрос Причина уценки: Потертости, царапины, следы эксплуатации, трещины на корпусе 22 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара:141098 Основные характеристики:



Матрица — КМОП 22,3 × 14,9 мм (кроп-фактор 1,6);

Разрешение — 4752 × 3168 (15,1 млн пикселей);

Диапазон ISO — 100—6400

Зоны фокусировки — по всему кадру

Серийная съёмка — 6кадров в секунду

Экран — 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 1 040 000 пикселов;

Размеры — 117 × 67× 40 мм;

Вес — 339 г (корпус);

Батарея — литий-ионный аккумулятор W126 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.