Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-A3 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076098
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-02-2
Причина уценки:
Потертости, царапины, следы эксплуатации, трещины на корпусе
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара:141098
Основные характеристики:
Матрица — КМОП 22,3 × 14,9 мм (кроп-фактор 1,6);
Разрешение — 4752 × 3168 (15,1 млн пикселей);
Диапазон ISO — 100—6400
Зоны фокусировки — по всему кадру
Серийная съёмка — 6кадров в секунду
Экран — 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 1 040 000 пикселов;
Размеры — 117 × 67× 40 мм;
Вес — 339 г (корпус);
Батарея — литий-ионный аккумулятор W126
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Гарантия 90 дней.