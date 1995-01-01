Комплект Fujifilm Weather-Resistant Kit для X100V и X100VI включает адаптер AR-X100 и защитный светофильтр PRF-49В. При установке камера получает полноценную защиту от влаги и пыли, поскольку оказывается закрытой выезжающая часть объектива. Помимо этого, светофильтр обеспечивает защиту от случайных механических повреждений объектива, появления царапин или сколов на передней линзе. Адаптер AR-X100 также позволяет устанавливать бленду LH-X100 (продается отдельно).

Многослойное просветляющее покрытие Super EBC обеспечивает близкую к 100% светопропускаемость и защищает от появления бликов и ореолов. Светофильтр оптически нейтрален, не искажает цветовой баланс изображения.

Комплект Fujifilm Weather-Resistant Kit может использоваться и с камерами X100 предыдущих версий, но на них он не гарантирует защиту от влаги.

Совместимые камеры

X100VI

X100V

X100F*

X100T*

X100S*

X100*

* Без влагозащиты