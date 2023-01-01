Описание

Батарейная ручка FUJIFILM VG-XT4 вмещает 2 аккумулятора NP-W235, в дополнение к еще одному аккумулятору, который остается в собственном батарейном отсеке камеры. Тем самым время непрерывной съемки можно увеличить в 3 раза. На ручке дублируются органы управления с правой половины камеры, что позволяет с комфортом вести съемку в портретной ориентации. Кроме того, ручка обеспечивает дополнительный выступ под пальцы, что пригодится в работе, так как масса фотокамеры с ручкой и дополнительными батареями увеличивается почти в 2 раза.

Корпус ручки выполнен из магниевого сплава и обладает той же степенью пыле-/ влагозащиты, что и корпус Fujifilm X-T4. Более того, VG-XT4 даже усиливает влагозащиту, т.к. надежно закрывает контакты питания на нижней панели камеры, обычно прикрытые простой заглушкой.

Ручка рекомендуется для съемки длительных мероприятий, видеосъемки, а также для работы в условиях низких температур: с ней камера разряжается намного медленнее.