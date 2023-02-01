Описание

Батарейная ручка Fujifilm VG-GFX1 вмещает дополнительный аккумулятор NP-T125, что приблизительно вдвое увеличивает интервал между остановками на замену батарей камеры. Кроме того, при использовании сетевого адаптера AC-15V можно зарядить аккумулятор в батарейной ручке, приблизительно за 2 часа. Ручка дублирует большую часть органов управления камеры для удобства съемки в вертикальной ориентации.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, незначительные следы эксплуатации, потертости и царапины на нижней части

s/n: 7A001339

В комплекте: батарейная ручка, документация, коробка

Гарантия: 90 дней

Код товара: 130123