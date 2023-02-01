Батарейная ручка Fujifilm VG-GFX1 для GFX 50S (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00065123
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-02-01/17ТЕ
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, потертости и царапины на нижней части
Можно в рассрочку или кредит
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Описание
Батарейная ручка Fujifilm VG-GFX1 вмещает дополнительный аккумулятор NP-T125, что приблизительно вдвое увеличивает интервал между остановками на замену батарей камеры. Кроме того, при использовании сетевого адаптера AC-15V можно зарядить аккумулятор в батарейной ручке, приблизительно за 2 часа. Ручка дублирует большую часть органов управления камеры для удобства съемки в вертикальной ориентации.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-, незначительные следы эксплуатации, потертости и царапины на нижней части
s/n: 7A001339
В комплекте: батарейная ручка, документация, коробка
Гарантия: 90 дней
Код товара: 130123