Батарейная ручка Fujifilm VG-GFX1 вмещает дополнительный аккумулятор NP-T125, что приблизительно вдвое увеличивает интервал между остановками на замену батарей камеры. Кроме того, при использовании сетевого адаптера AC-15V можно зарядить аккумулятор в батарейной ручке, приблизительно за 2 часа. Ручка дублирует большую часть органов управления камеры для удобства съемки в вертикальной ориентации. Она обладает той же степенью всепогодной защиты, что и GFX 50S.