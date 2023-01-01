Батарейная ручка Fujifilm VG-GFX1 для GFX 50S
Код товара : УТ-00015419
Артикул : 16536673 /16536685
42 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Батарейная ручка Fujifilm VG-GFX1 вмещает дополнительный аккумулятор NP-T125, что приблизительно вдвое увеличивает интервал между остановками на замену батарей камеры. Кроме того, при использовании сетевого адаптера AC-15V можно зарядить аккумулятор в батарейной ручке, приблизительно за 2 часа. Ручка дублирует большую часть органов управления камеры для удобства съемки в вертикальной ориентации. Она обладает той же степенью всепогодной защиты, что и GFX 50S.
Аккумулятор не входит в комплект.