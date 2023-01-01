Задняя крышка Fujifilm RLCP-002 для объектива GFX
Код товара : УТ-00061209
Артикул : 16539728
1 590 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Задняя крышка FUJIFILM RLCP-002 подходит для всех объективов GFX. Крышка предотвращает попадание грязи внутрь объектива при хранении отдельно от камеры.