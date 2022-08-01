Фотопленка Fujifilm PROVIA 100F EP-120 (б/у)
Код товара : УТ-00070668
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-08
Причина уценки:
Истек срок годности: до 08.2022
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135668
Тип: 120 (широкая)
ISO: 100
Кадров: 12
Вид: Позитивная
Проявка: E-6
Цвет: Цветная
ДxШxВ: 70x26x26 мм
Вес: 33 г
Из трёх слайдовых плёнок FujiFilm (Velvia 50, Velvia 100, Provia) Provia 100f является наиболее универсальной. Для слайд-пленки у неё приличная широта экспозиции, средняя насыщенность и контраст. Это наиболее подходящий для портретов слайд, потому что он хорошо работает с телесными тонами, не делая их красными, особенно при съёмке в ровном освещении.
Fuji наделила Provia превосходной зернистостью с оценкой 8 по шкале гранулярности RMS. Зерна вы на ней не найдёте.
Что касается цветопередачи, Fuji обещает не только сбалансированную нейтральность, но и цветовое равновесие как в основных, так и в пастельных тонах, без предвзятости ни в одном из них. Для любого, кто занимается цветной фотографией, как негативной, так и позитовной, это может показаться невероятным, но Provia это дает. У неё замечательный цветовой баланс, особенно при правильном сканировании в специализированной профессиональной фотолаборатории.
Provia обладает улучшенной резкостью, которая остается исключительной особенностью пленки. Мы все видели цифровые файлы с чрезмерной резкостью и они ужасны. Этого не произойдет с Provia и если у вас будет возможность взглянуть на слайд Provia на световом столе (или, еще лучше, проецируемый через слайд-проектор ), вы поймете, почему люди до сих пор используют слайд-плёнку. Кажется, что изображения оживают. У вас никогда не будет такого ощущения от цифрового фото.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: срок годности до 08.2022.
Комплектация:-;
Гарантия 14 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Некрасова, д. 1,
от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
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- Гарантия от 14 дней на комиссионную технику
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