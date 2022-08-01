Описание

Код товара: 135668

Тип: 120 (широкая)

ISO: 100

Кадров: 12

Вид: Позитивная

Проявка: E-6

Цвет: Цветная

ДxШxВ: 70x26x26 мм

Вес: 33 г

Из трёх слайдовых плёнок FujiFilm (Velvia 50, Velvia 100, Provia) Provia 100f является наиболее универсальной. Для слайд-пленки у неё приличная широта экспозиции, средняя насыщенность и контраст. Это наиболее подходящий для портретов слайд, потому что он хорошо работает с телесными тонами, не делая их красными, особенно при съёмке в ровном освещении.

Fuji наделила Provia превосходной зернистостью с оценкой 8 по шкале гранулярности RMS. Зерна вы на ней не найдёте.

Что касается цветопередачи, Fuji обещает не только сбалансированную нейтральность, но и цветовое равновесие как в основных, так и в пастельных тонах, без предвзятости ни в одном из них. Для любого, кто занимается цветной фотографией, как негативной, так и позитовной, это может показаться невероятным, но Provia это дает. У неё замечательный цветовой баланс, особенно при правильном сканировании в специализированной профессиональной фотолаборатории.

Provia обладает улучшенной резкостью, которая остается исключительной особенностью пленки. Мы все видели цифровые файлы с чрезмерной резкостью и они ужасны. Этого не произойдет с Provia и если у вас будет возможность взглянуть на слайд Provia на световом столе (или, еще лучше, проецируемый через слайд-проектор ), вы поймете, почему люди до сих пор используют слайд-плёнку. Кажется, что изображения оживают. У вас никогда не будет такого ощущения от цифрового фото.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: срок годности до 08.2022.

Комплектация:-;

Гарантия 14 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Некрасова, д. 1,

от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 14 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения