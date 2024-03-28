Светофильтр Fujifilm Protector Filter PRF 58 mm (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074503
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/06
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
1 100 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139503
Тип светофильтра защитный
Особенности низкопрофильный, просветляющее покрытие
Диаметр 58 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
Комплектация: Фильтр, пластиковый бокс (аналог).
Гарантия 14 дней.
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