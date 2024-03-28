Светофильтр Fujifilm Protector Filter PRF 58 mm (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074503 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/06

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Описание Код товара: 139503 Тип светофильтра защитный

Особенности низкопрофильный, просветляющее покрытие

Диаметр 58 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: Фильтр, пластиковый бокс (аналог).

Гарантия 14 дней.

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