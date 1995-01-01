Аккумулятор Fujifilm NP-W235 (уцененный)



Код товара: УТ-00089839 Артикул: @ 16651411 (OEM) Код товара: УТ-00089839 Артикул: @ 16651411 (OEM) Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камер Fujifilm. По сравнению с NP-W126S, использовавшимся в предыдущих поколениях камер X серии, время работы повышено примерно в 1.5 раза. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Может заряжаться внутри камеры или в зарядном устройстве BC-W235. Совместимые камеры: Fujifilm X-H2S, X-H2,

Fujifilm X-T5, X-T4,

Fujifilm X-S20

Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55 Видео Наш обзор

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