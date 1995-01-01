Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Аккумулятор Fujifilm NP-W235 (уцененный)

Код товара:УТ-00089839
Артикул:@ 16651411 (OEM)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камер Fujifilm. По сравнению с NP-W126S, использовавшимся в предыдущих поколениях камер X серии, время работы повышено примерно в 1.5 раза. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Может заряжаться внутри камеры или в зарядном устройстве BC-W235.

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55