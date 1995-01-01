Аккумулятор Fujifilm NP-W235

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072757 Артикул : @ 16651411



Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камер Fujifilm. По сравнению с NP-W126S, использовавшимся в предыдущих поколениях камер X серии, время работы повышено примерно в 1.5 раза. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Может заряжаться внутри камеры или в зарядном устройстве BC-W235. Задать вопрос 11% 9 990 ₽ 8 900 ₽ Цена по акции Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камер Fujifilm. По сравнению с NP-W126S, использовавшимся в предыдущих поколениях камер X серии, время работы повышено примерно в 1.5 раза. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Может заряжаться внутри камеры или в зарядном устройстве BC-W235. Совместимые камеры: Fujifilm X-H2S, X-H2,

X-H2S, X-H2, Fujifilm X-T5, X-T4,

X-T5, X-T4, Fujifilm X-S20

X-S20 Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II

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