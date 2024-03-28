Аккумулятор Fujifilm NP-W126S для X-серии (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074498
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/01
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
2 500 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139498
Тип аккумулятора: Li-ion (Литий-ионный)
Напряжение: 8.7
Емкость аккумулятора (мАч): 1200 мАч
Размер: 47.0x35.0x15.0 mm
Вес: 55 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5 (Минимальные следы эксплуатации)
Комплектация: аккумулятор
Гарантия 14 дней.
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