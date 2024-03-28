Аккумулятор Fujifilm NP-W126S для X-серии (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074498 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/01

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 2 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139498 Тип аккумулятора: Li-ion (Литий-ионный)

Напряжение: 8.7

Емкость аккумулятора (мАч): 1200 мАч

Размер: 47.0x35.0x15.0 mm

Вес: 55 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 (Минимальные следы эксплуатации)

Комплектация: аккумулятор

Гарантия 14 дней.

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