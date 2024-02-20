Аккумулятор Fujifilm NP-W126S для X-серии (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073549 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20

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Задать вопрос Причина уценки: 5-, следы эксплуатации. 1 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор Fujifilm для определенных камер. От старого NP-W126 отличается меньшим тепловыделением и возможностью работать в «форсированном» режиме (Boost). Обратно совместим со всеми моделями, использующими аккумулятор NP-W126. Код товара: 138549

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: аккумулятор, коробка.

Гарантия 90 дней.

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