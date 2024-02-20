Аккумулятор Fujifilm NP-W126S для X-серии (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073549
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
5-, следы эксплуатации.
1 990 ₽
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Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Fujifilm для определенных камер. От старого NP-W126 отличается меньшим тепловыделением и возможностью работать в «форсированном» режиме (Boost). Обратно совместим со всеми моделями, использующими аккумулятор NP-W126.
Код товара: 138549
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: аккумулятор, коробка.
Гарантия 90 дней.
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