Аккумулятор Fujifilm NP-T125 для GFX серии
Код товара : УТ-00015608
Артикул : 16536697
13 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камер Fujifilm серии GFX: GFX 50S, GFX 50R, GFX 100. Напряжение 10.8 Вольт, емкость 1250 мАч (14 Втч). Обеспечивает приблизительно 400 снимков по стандарту измерения CIPA.