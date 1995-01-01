Описание

Neopan Acros 100 II – перезапуск популярной черно-белой негативной пленки Neopan Acros 100, производство которой было прекращено в Японии в 2018 году*. Acros II выпускается в Великобритании – вероятнее всего, на производственных мощностях HARMAN / ILFORD, при этом пленка не является продуктом ребрендинга, это собственная разработка Fujifilm. Компания заявляет о внедрении уникальной технологии «Super Fine particle», которая должна обеспечить наименьшую зернистость из всех ч/б негативов с ISO 100, а также высокую резкость для точной передачи и контуров, и текстуры объектов.

Сравнительные тесты (здесь, здесь и здесь) показали, что Acros II по характеру в общих чертах повторяет оригинальную Acros, но с небольшим увеличением контраста и резкости.

Neopan Acros 100 II может использоваться практически в любом жанре: в портретной, пейзажной, предметной съемке, съемке архитектуры, микрофотографии, фотокопировании. Пленка эффективно справляется с длинной выдержкой в вечерних и ночных условиях.

Проявляется по стандартному ручному процессу D-76.

По цветовоспроизведению: орто-панхроматическая

* Производство оригинальной Acros и ряда других ч/б пленок Fujifilm было остановлено в Японии в течение 2018 - 2019 гг. в связи с недостаточно высоким спросом. Иными словами, объемы продаж не позволяли компании окупать достаточно высокие издержки по содержанию собственного производства.