Картридж на 10 снимков для фотоаппаратов и принтеров моментальной печати формата Instax Square. Серия Monochrome отличается черно-белым изображением (оттенки серого) и мягким контрастом, с естественной передачей темных и светлых областей. Высокое качество эмульсии обеспечивает мелкое зерно и высокую детализацию снимков Размер листа: 86 х 72 мм, площадь изображения: 62 х 62 мм, белая рамка.