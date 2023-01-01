Картридж Fujifilm Instax SQUARE Monochrome, 10 снимков
Код товара : УТ-00045966
Артикул : 16671332
2 590 ₽
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Описание
Картридж на 10 снимков для фотоаппаратов и принтеров моментальной печати формата Instax Square. Серия Monochrome отличается черно-белым изображением (оттенки серого) и мягким контрастом, с естественной передачей темных и светлых областей. Высокое качество эмульсии обеспечивает мелкое зерно и высокую детализацию снимков Размер листа: 86 х 72 мм, площадь изображения: 62 х 62 мм, белая рамка.
Совместимые устройства: фотоаппараты Instax SQ6, SQ10, SQ20, принтер Instax SP-3.