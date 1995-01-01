Дополнительный хват Fujifilm MHG-XT5 для X-T5
Код товара:УТ-00083509
Артикул:# MHG-XT5
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараХват
Описание
Рукоятка Fujifilm MHG-XT5 обеспечивает дополнительный выступ для более надежного и уверенного захвата камеры. Удобна для длительного использования камеры, в особенности с тяжелыми объективами. Доступ к батарейному отсеку остается свободным: не требуется снимать рукоятку для замены батареи или карты памяти. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss: камеру можно устанавливать на совместимые штативы напрямую, без съемной площадки. Материалы: алюминиевый сплав.