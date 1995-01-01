Дополнительный хват Fujifilm MHG-XT5 для X-T5

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Код товара: УТ-00083509 Артикул: # MHG-XT5 Код товара: УТ-00083509 Артикул: # MHG-XT5 Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Описание Рукоятка Fujifilm MHG-XT5 обеспечивает дополнительный выступ для более надежного и уверенного захвата камеры. Удобна для длительного использования камеры, в особенности с тяжелыми объективами. Доступ к батарейному отсеку остается свободным: не требуется снимать рукоятку для замены батареи или карты памяти. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss: камеру можно устанавливать на совместимые штативы напрямую, без съемной площадки. Материалы: алюминиевый сплав. Видео Наш обзор

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