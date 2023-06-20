Ручка-хват Fujifilm MHG-XPRO3 для X-Pro3 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00068203
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-06-20/02
Причина уценки:
Незначительные потертости по острой грани.
3 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 133203
Хват повышает удобство работы с камерой для пользователей с крупными руками, позволяя надежнее захватить и удерживать камеру в ладони. При использовании штатива данный хват обеспечивает дополнительный зазор, предотвращая соприкосновение крупного объектива со штативом. Батарею в камере можно заменять без отсоединения хвата от камеры. Основание хвата имеет форму ласточкиного хвоста и совместимо со штативными головками типа Arca Swiss. Рукоятка MHG-XT3 выполнена из металла и имеет такое же покрытие, что и сама камера X-T3, это надежный и долговечный аксессуар, идеально сочетающийся с фотоаппаратом.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# n/a
Комплектация: Накладка, винт, коробка
Гарантия 90 дней.