Описание

Код товара: 133203

Хват повышает удобство работы с камерой для пользователей с крупными руками, позволяя надежнее захватить и удерживать камеру в ладони. При использовании штатива данный хват обеспечивает дополнительный зазор, предотвращая соприкосновение крупного объектива со штативом. Батарею в камере можно заменять без отсоединения хвата от камеры. Основание хвата имеет форму ласточкиного хвоста и совместимо со штативными головками типа Arca Swiss. Рукоятка MHG-XT3 выполнена из металла и имеет такое же покрытие, что и сама камера X-T3, это надежный и долговечный аксессуар, идеально сочетающийся с фотоаппаратом.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

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Комплектация: Накладка, винт, коробка

Гарантия 90 дней.