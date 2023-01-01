Fujifilm MHG-GFX S – дополнительный хват, увеличивающий высоту камеры для более комфортного захвата камеры: появляется место для мизинца. Кроме того, в пластине выточено крепление, совместимое со штативными головками стандарта Arca Swiss: камеру можно устанавливать на них без дополнительных площадок. Пластина полностью выполнена из металла.