Дополнительный хват Fujifilm MHG-GFX S
Код товара : УТ-00048820
Артикул : 16696758 /16696760
9 999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.160
Описание
Fujifilm MHG-GFX S – дополнительный хват, увеличивающий высоту камеры для более комфортного захвата камеры: появляется место для мизинца. Кроме того, в пластине выточено крепление, совместимое со штативными головками стандарта Arca Swiss: камеру можно устанавливать на них без дополнительных площадок. Пластина полностью выполнена из металла.
Совместимые камеры:
- GFX 100S
- GFX 50S II