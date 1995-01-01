Удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-45G WR (для макро, объективы GF)
Код товара:УТ-00024111
Артикул:16576893
Товар не найден
Характеристики
Область примененияДля оптики, Макросъемка
Тип аксессуараУдлинительные кольца
Описание
Оригинальное удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-45G для предметной съемки и макро. Устанавливается между объективом и камерой, сокращает минимальную дистанцию фокусировки объектива (фокусировка на бесконечность становится недоступна). Сохраняет электронное соединение между объективом и камерой: остается доступным весь функционал, включая автоматическую экспозицию, автоматическую фокусировку, брекетинг фокусировки и т.д. Качество исполнения соответствует высоким стандартам Fujifilm. Кольцо имеет резиновые уплотнители, не пропускающие пыль и влагу внутрь камеры.
Таблица совместимости и кратности увеличения Fujifilm MCEX-45G c объективами GF доступна здесь