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Удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-45G WR (для макро, объективы GF)

  • MCEX-45G WR (для макро, объективы GF)
  • MCEX-45G WR (для макро, объективы GF)
  • MCEX-45G WR (для макро, объективы GF)
Код товара:УТ-00024111
Артикул:16576893

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальное удлинительное кольцо Fujifilm MCEX-45G для предметной съемки и макро. Устанавливается между объективом и камерой, сокращает минимальную дистанцию фокусировки объектива (фокусировка на бесконечность становится недоступна). Сохраняет электронное соединение между объективом и камерой: остается доступным весь функционал, включая автоматическую экспозицию, автоматическую фокусировку, брекетинг фокусировки и т.д. Качество исполнения соответствует высоким стандартам Fujifilm. Кольцо имеет резиновые уплотнители, не пропускающие пыль и влагу внутрь камеры.

Таблица совместимости и кратности увеличения Fujifilm MCEX-45G c объективами GF доступна здесь