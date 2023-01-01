Бленда Fujifilm LH-XF70-300, для XF70-300
Код товара : УТ-00061211
Артикул : PBB00048341-100
1 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.032
Описание
Бленда ограничивает поток бокового света, вызывающего блики, ореолы и общую потерю контраста, а также защищает переднюю линзу объектива от случайных механических повреждений. Для объектива XF70-300.