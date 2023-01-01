Оригинальная бленда Fujifilm LH-XF55-200 для объектива XF55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS. Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, усиливает контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей.