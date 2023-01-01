Бленда Fujifilm LH-XF55-200 для XF55-200
Код товара : УТ-00013184
Артикул : P100A12472A10
1 190 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.032
Описание
Оригинальная бленда Fujifilm LH-XF55-200 для объектива XF55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS. Материал: пластик.
Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, усиливает контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей.