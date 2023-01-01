Бленда Fujifilm LH-XF50/1.0 для XF50/1.0, пластиковая
Код товара : УТ-00061856
Артикул : PBB00048976-100
1 590 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.032
Описание
Оригинальная бленда LH-XF50/1.0 для объектива Fujifilm XF 50mm f/1.0 R WR. Защищает от попадания боковых лучей, которые вызывают засветку (потерю контрастности), а также блики и ореолы. Отчасти защищает переднюю линзу от капель дождя, грязи и механических повреждений. Материал: пластик.