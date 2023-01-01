Оригинальная бленда LH-XF50/1.0 для объектива Fujifilm XF 50mm f/1.0 R WR. Защищает от попадания боковых лучей, которые вызывают засветку (потерю контрастности), а также блики и ореолы. Отчасти защищает переднюю линзу от капель дождя, грязи и механических повреждений. Материал: пластик.