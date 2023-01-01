Бленда Fujifilm LH-XF23 для XF23 F1.4, пластиковая
Код товара : УТ-00013187
Артикул : P100A12483A10
990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.032
Описание
Оригинальная бленда Fujifilm LH-XF23 для объектива XF23mm F1.4 R. Имеется 2 бленды под общим названием LH-XF23: металлическая и пластиковая, это - второй вариант. Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, усиливает контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей.