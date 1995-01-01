Цифровой фотоаппарат моментальной печати формата Instax Wide: размер изображения в 2 раза больше, чем у Instax Mini. Камера выполнена в ретро-стилистике, во многом напоминающей крупноформатные камеры начала XX века. Благодаря «гибридному» характеру камеры вам не обязательно печатать каждый кадр, вы можете отправлять отправлять на печать только те снимки, которые вам действительно понравились. Фотографии в электронном виде хранятся во внутренней памяти (до 45 штук), вы также можете использовать карты памяти формата microSD (даже небольшой карточки на 1-2 Гб будет достаточно).

В линейке EVO Fujifilm развивает идеи с различными спецэффектами, с помощью которых можно творчески изменять изображение: если в Mini EVO было всего 2 диска по 10 опций, дающих в сумме 100 возможных вариантов изображения, то в WIDE EVO уже 3 диска, плюс еще отдельная кнопка, позволяющая менять внешний вид отпечатка. Работает это достаточно просто и наглядно: возьмите камеру в руки, и по бокам корпуса, прямо под большими пальцами обеих рук, вы заметите 2 симметрично расположенных диска. Диск справа отвечает за «эффекты пленки», то есть за цветопередачу: нормальный, насыщенный, бледный, монохром, сепия, теплые тона, холодные тона, маджента и так далее. Диск слева отвечает за «эффекты объектива»: виньетирование, двойная экспозиция, софт-фокус, различные засветки и так далее. С помощью третьего диска, расположенного на объективе, вы можете дополнительно поиграть с характером «эффектов объектива», изменить их форму или интенсивность. Наконец, кнопка, расположенная по центру сверху, позволяет выбрать форму печати фотографии: обычная, в стиле кино (с широкими черными полосами), со штампом даты, с симуляцией коллодионного процесса, полос перфорации или маркировок контактной печати. Все вносимые изменения отображаются на дисплее камеры, поэтому играть с этим не надоедает достаточно долго, можно пробовать комбинировать разные эффекты. Наиболее понравившиеся комбинации эффектов можно сохранить в память.

Готовое изображение можно как распечатать на месте, так и отправить на телефон через мобильное приложение, чтобы поделиться им в социальных сетях. В приложении даже сделана специальная лента (фид), в которой вы можете посмотреть фотографии, снятые и выложенные другими пользователями, и даже «украсть их лук», то есть скачать себе ту комбинацию настроек, которую они применили. Смартфон также можно использовать в качестве пульта для дистанционного спуска затвора. Наконец, приложение позволяет печатать любые снимки, сделанные на ваш телефон – в этом случае камера выступает в роли мобильного фотопринтера. Печать снимков осуществляется с помощью встроенной внутрь корпуса OLED панели, которая светит на лист фотобумаги, таким образом происходит ее экспонирование, после чего снимок выезжает через верхнюю прорезь и самостоятельно проявляется в течение приблизительно 90 секунд. Надо отметить, что разрешение панели достаточно высокое: 635 × 318 DPI при печати снимков с камеры или 318 х 318 DPI при печати снимков со смартфона.

Небольшой переключатель под объективом позволяет выбрать между 2 углами обзора: сверхширокоугольным (16 мм) и обычным (около 30 мм) – это тоже новая функция, которая раньше в камерах Instax не встречалась.

В целом Instax WIDE EVO – это fun-камера для творческих людей. Экспериментируйте с цветами и эффектами, украшайте свою комнату моментальными снимками, развлекайтесь с друзьями, фотографируйте незнакомцев и тут же дарите им снимки – делайте что придет в голову, лишь бы вам было весело. Электронные фотографии быстро теряются в памяти телефона, а материальные отпечатки, которые можно подарить, приколоть к стене или развесить на прищепках – это совсем другие ощущения.

Характеристики