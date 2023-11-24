Описание

Код товара: 136732

Instax WIDE 300 Toffee – новый яркий цвет камеры WIDE 300, теперь она доступна не только в строгом черно-серебристом! Здесь используется фотобумага размером вдвое больше фотобумаги Instax mini, что делает ее отличным выбором для групповых снимков. Камера идеально подходит для съемки на вечеринках и мероприятиях, создания пейзажей, а также для деловой фотографии и делопроизводства. Instax WIDE 300 значительно расширяет возможности повседневной съемки в самых различных ситуациях.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация: коробка, фотоальбом;

Гарантия 90 дней.