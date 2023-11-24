Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax Wide 300, белый (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071732
Артикул : б/у-НМ 2023-11-24
Причина уценки:
Хорошее состояние.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136732
Instax WIDE 300 Toffee – новый яркий цвет камеры WIDE 300, теперь она доступна не только в строгом черно-серебристом! Здесь используется фотобумага размером вдвое больше фотобумаги Instax mini, что делает ее отличным выбором для групповых снимков. Камера идеально подходит для съемки на вечеринках и мероприятиях, создания пейзажей, а также для деловой фотографии и делопроизводства. Instax WIDE 300 значительно расширяет возможности повседневной съемки в самых различных ситуациях.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: коробка, фотоальбом;
Гарантия 90 дней.