Описание

Используемая бумага: цветная или черно/белая фотобумага Fujifilm «Instax WIDE» для моментальных цветных фотографий

Размер фотокарточки: 86 x 108 мм

86 x 108 мм Размер изображения: 62 x 99 мм

62 x 99 мм Источник питания: 4 батарейки AA (в комплекте)

В комплект Starter Kit входит камера Instax Wide 300 Toffee, 2 кассеты Instax Wide по 10 снимков в каждой, ремешок, 4 батарейки АА и папка-фотоальбом на 32 фотографии. В семействе Instax серия Wide – это моментальные камеры самого большого формата. Размер отпечатка вдвое больше, чем у Instax Mini, что делает ее отличным выбором для пейзажей или групповых снимков.

Instax Wide 300 была спроектирована по образцу профессиональной камеры — с новой рукояткой для более надежного захвата камеры и оптическим видоискателем. Кольцо объектива позволяет переключаться между 2 дистанциями фокусировки: от 0.9 до 3 м (самый используемый режим) или от 3 м до бесконечности (вариант для пейзажей). Для съемки объектов крупным планом или селфи с вытянутой руки (40-50 см) на объектив необходимо надеть специальную насадку, которая идет в комплекте. Штативное гнездо позволяет прочно зафиксировать камеру на штативе или любом другом держателе.

Вспышка камеры срабатывает автоматически, если камера обнаруживает, что окружающего освещения недостаточно. Вы также можете включить вспышку принудительно, если снимаете в ясный день против солнечного света (или, например, на фоне окна). Также есть компенсация экспозиции +/- 2/3 ступени, которая позволяет сделать все изображение немного ярче (L) или темнее (D).

Как фотографировать? Это очень просто.

Если в камере нет бумаги, откройте заднюю дверцу и зарядите картридж Instax Wide (совместите оранжевую метку на картридже с меткой на корпусе). Батарейки заряжаются сбоку, без них камера не работает (4 шт. АА) Потяните рычажок на спусковой кнопке вправо, чтобы включить фотоаппарат. Подождите пару секунд, чтобы зарядить вспышку: пока рядом с видоискателем горит лампочка, камера снимать не будет. С помощью диска на объективе выберите дистанцию фокусировки: 0.9-3 м или на бесконечность Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск. Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты. Чтобы выключить камеру, потяните рычажок на спусковой кнопке вправо еще раз. Или камера сама выключится через 5 минут бездействия.

Как сделать селфи?

Установите на объектив насадку для макро, которая идет в комплекте. Разверните камеру на себя. Вытяните руку, для прицеливания используйте зеркальце рядом с линзой. Нажмите на спуск.

Что делать дальше?

Делитесь снимками с друзьями и близкими, украшайте ими вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте), используйте в играх (настольных или квестах), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!