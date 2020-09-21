Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax SQUARE SQ1, оранжевый
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Характеристики
Описание
Instax SQ 1 – аналоговый фотоаппарат моментальной печати, использующий квадратный формат снимков Instax Square. Фотографии похожи на классические снимки Polaroid, но немного меньше их по площади: размер изображения 62х62 мм (у Polaroid 600 и i-Type – 79х79 мм). Фотоаппарат не сохраняет снимки в цифровом виде, каждое фото – индивидуально и неповторимо.
Пользоваться камерой очень просто: поверните кольцо объектива против часовой стрелки до первой отсечки, чтобы включить камеру. И поверните еще раз в ту же сторон, чтобы перейти в режим селфи и макро (дистанция фокусировки 30-50 см). Чтобы прицелиться, используйте оптический видоискатель или небольшое зеркальце на передней панели. Спусковая кнопка расположена спереди, чтобы ее было удобно нажимать как в обычной, так и во фронтальной ориентации камеры. После срабатывания затвора снимку требуется приблизительно 90 секунд на то, чтобы проявиться. Желательно, чтобы во время проявки на снимок не падал прямой солнечный свет: при съемке на улице лучше положите его в карман или на любую ровную поверхность тыльной стороной вверх.
SQ-1 оснащен датчиком автоматического замера экспозиции: выдержка устанавливается автоматически, а диафрагма фиксирована на f/12.6. Вспышка у этой камеры срабатывает всегда, она не отключается, однако мощность вспышки адаптируется к освещенности сцены: при слабом освещении камера продлит выдержку, чтобы избежать эффекта черного фона. На задней панели расположен небольшой механический счетчик кадров и окошко, которое позволяет понять, заряжена ли пленка.
Корпус камеры выполнен из пластика, ребристая поверхность в области рукоятки обеспечивает более надежный захват в руке.
Важно: никогда не мните снимки, не оставляйте их надолго под прямыми солнечными лучами или на сильно греющихся поверхностях, не пытайтесь отрезать или проткнуть белую рамку – все это может привести к ухудшению качества изображения.
Характеристики
- Объектив: 65.75мм f/12.6, 2 элемента в 2 группах
- Стабилизатор изображения: нет
- Диаметр светофильтра: установка светофильтров не предусмотрена
- Фотосъёмка
- Автоспуск: нет
- Размер фотоизображения: 62 х 62 мм
- Выдержка: 1/400 - 1/2 с
- Замер экспозиции: авто
- Ручная экспозиция: нет
- Фокусировка: 2 диапазона: 0.3 - 0.5 м (режимы макро / селфи), 0.5 - бесконечность (стандартный режим)
- Вспышка: встроенная, эффективный диапазон от 0.3 до 2.2 м, автоматический контроль мощности
- Видоискатель: обратный галилеев, увеличение 0.4х
- Источники питания: 2 элемента типа CR2
- Вес: 390 г (без питания и пленки)
- Размеры: 130.7 х 118.6 х 57.5 мм
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