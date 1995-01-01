Описание

Instax SQ 1 – базовый гаджет в своем формате. Устройство включает самые основные функции для создания моментальных снимков. Для того, чтобы начать им пользоваться достаточно просто повернуть объектив один раз, а для увековечивания момента на корпусе расположена круглая кнопка спуcка затвора.

Сам корпус выполнен из качественного пластика. Его ребристая поверхность и плавные линии позволяют удобно располагаться устройству в руке. Вверху лицевой части корпуса выгравирован логотип бренда. В лучших правилах свежих трендов он не перетягивает на себя внимание и идеально вписывается в дизайн гаджета.

Особенности Instax Square SQ1:

Автоматический контроль экспозиции

Благодаря этому режиму автоматически определяется уровень окружающего освещения. Камера самостоятельно оптимизирует настройки скорости затвора и мощности вспышки. В результате получается более четкая и насыщенная фотокарточка.

Режим селфи в два оборота

Пользователю не придется переключать режимы или что-то специально настраивать, если захочется сделать селфи. При двойном повороте объектива функция активируется. Для удобства на корпусе так же, как и в других моделях камер Instax, расположено зеркальце для понимания, какая часть тела входит в кадр.