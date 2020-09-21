Instax SQ 1 – аналоговый фотоаппарат моментальной печати, использующий квадратный формат снимков Instax Square. Фотографии похожи на классические снимки Polaroid, но немного меньше их по площади: размер изображения 62х62 мм (у Polaroid 600 и i-Type – 79х79 мм). Фотоаппарат не сохраняет снимки в цифровом виде, каждое фото – индивидуально и неповторимо.

Пользоваться камерой очень просто: поверните кольцо объектива против часовой стрелки до первой отсечки, чтобы включить камеру. И поверните еще раз в ту же сторон, чтобы перейти в режим селфи и макро (дистанция фокусировки 30-50 см). Чтобы прицелиться, используйте оптический видоискатель или небольшое зеркальце на передней панели. Спусковая кнопка расположена спереди, чтобы ее было удобно нажимать как в обычной, так и во фронтальной ориентации камеры. После срабатывания затвора снимку требуется приблизительно 90 секунд на то, чтобы проявиться. Желательно, чтобы во время проявки на снимок не падал прямой солнечный свет: при съемке на улице лучше положите его в карман или на любую ровную поверхность тыльной стороной вверх.

SQ-1 оснащен датчиком автоматического замера экспозиции: выдержка устанавливается автоматически, а диафрагма фиксирована на f/12.6. Вспышка у этой камеры срабатывает всегда, она не отключается, однако мощность вспышки адаптируется к освещенности сцены: при слабом освещении камера продлит выдержку, чтобы избежать эффекта черного фона. На задней панели расположен небольшой механический счетчик кадров и окошко, которое позволяет понять, заряжена ли пленка.

Корпус камеры выполнен из пластика, ребристая поверхность в области рукоятки обеспечивает более надежный захват в руке.

Важно: никогда не мните снимки, не оставляйте их надолго под прямыми солнечными лучами или на сильно греющихся поверхностях, не пытайтесь отрезать или проткнуть белую рамку – все это может привести к ухудшению качества изображения.

Характеристики