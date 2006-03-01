Instax Pal 2 – сверхкомпактный фотоаппарат от Fujifilm. По внешнему виду (особенно спереди) можно с уверенностью сказать, что в этот раз дизайнеры вдохновлялись Kodak Charmera 1987 – миниатюрной камерой, вышедшей в 2025 году и получившей вирусную популярность. Такой же вытянутый брусочком корпус, оптический видоискатель, – но есть и множество отсылок к собственной X серии. Это и рычажок «протяжки», и фирменное зеркальце для селфи спереди, и общий стиль пленочной камеры. В целом получился достаточно самобытный и необычный дизайн, который удивляет и привлекает внимание.

Pal 2, конечно, значительно сложнее и функциональнее Charmera. Во-первых, он может делать не только lo-fi фотографии с разрешением 1 мегапиксель, но и создавать вполне приличные 10-мегапиксельные снимки, особенно при хорошем освещении. Фотографии можно создавать сразу с фирменными белыми рамочками Instax: прокручивая рычажок справа вы можете выбрать желаемый формат рамки (Mini, Square, Wide) или отключить эту функцию.

Диск слева отвечает за выбор одного из 6 стилей изображения. Всего их 30, но одновременно в памяти может находиться не более 6. Стили разбиты на 5 категорий: Modern (в стиле современных камер, с яркими, насыщенными цветами и минимальными искажениями), Y2K (возвращает атмосферу миллениума, уклон в Lo-Fi), Vintage (ретро-вайбы 60-70-х годов), Chromatic (что-то в стиле ломографии) и Fantasy (еще более экспериментальные эффекты). Вы можете либо загружать стили готовыми наборами, либо создать свой набор из разных эпох (Custom) – все это делается в телефоне через приложение Instax Pal (iOS, Android). Дополнительно можно включить печать даты – чтобы еще больше усилить ностальгическое настроение.

Pal 2 не умеет записывать видео, но зато может создавать анимации в стиле флипбука (блокнота). Для этого рычажок нужно зажать в направлении по часовой стрелке, тогда камера сделает серию из 10 снимков, которые будут быстро перелистываться при просмотре. Анимации можно выгружать на телефон и делиться ими по сети. Более того, приложение Instax Pal дает возможность сделать такую анимацию из уже сделанных произвольных снимков, достаточно просто выбрать их в Галерее.

Фотоаппарат имеет встроенный таймер на 2 или 10 секунд, а небольшое колечко на ремешке может работать подставкой, если нужно направить объектив немного выше. Таймер можно запускать и со смартфона, в этом случае Pal 2 будет передавать на экран небольшое изображение в формате Live View, чтобы вы могли контролировать кадр. Штативное гнездо дает возможность поставить камеру на любой штатив или монопод для селфи.

Pal 2 может использоваться и как камера моментальной печати. Вам потребуется любой из мобильных принтеров Instax Link (или цифровых моментальных камер Instax), с которыми фотоаппарат умеет сопрягаться напрямую. Снимки можно просмотреть на небольшом экране фотоаппарата и сразу отправить на печать поворотом рычажка.

Во внутренней памяти Instax Pal 2 может храниться до 100 снимков. Вы можете расширить объем с помощью карты microSD, но обычно это не требуется: выдвижной USB-C коннектор позволяет за считанные секунды перекинуть снимки на ваш смартфон. Простое и гениальное решение, как нам кажется. В приложении фотографии можно обработать, а дальше отправить в соцсети или на печать, через те же принтеры Instax Link.

Для кого эта камера? Pal («дружище» в переводе) – это камера-компаньон, которую можно носить с собой повсюду. Это «fun-камера», которую выбирают не за техническое качество изображения, а скорее для развлечения, как необычную вещицу, игрушкку. Как можно видеть из рекламных материалов, Fujifilm в основном ориентируется на молодую аудиторию, но если вы «молоды душою», она станет хорошим другом и для вас.

Характеристики