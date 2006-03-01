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Компактный фотоаппарат Fujifilm Instax Pal 2, белый

  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
  • Instax Pal 2, белый
Код товара:УТ-00097359
Артикул:@ 16979576

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Instax Pal 2 – сверхкомпактный фотоаппарат от Fujifilm. По внешнему виду (особенно спереди) можно с уверенностью сказать, что в этот раз дизайнеры вдохновлялись Kodak Charmera 1987 – миниатюрной камерой, вышедшей в 2025 году и получившей вирусную популярность. Такой же вытянутый брусочком корпус, оптический видоискатель, – но есть и множество отсылок к собственной X серии. Это и рычажок «протяжки», и фирменное зеркальце для селфи спереди, и общий стиль пленочной камеры. В целом получился достаточно самобытный и необычный дизайн, который удивляет и привлекает внимание.

Pal 2, конечно, значительно сложнее и функциональнее Charmera. Во-первых, он может делать не только lo-fi фотографии с разрешением 1 мегапиксель, но и создавать вполне приличные 10-мегапиксельные снимки, особенно при хорошем освещении. Фотографии можно создавать сразу с фирменными белыми рамочками Instax: прокручивая рычажок справа вы можете выбрать желаемый формат рамки (Mini, Square, Wide) или отключить эту функцию.

Диск слева отвечает за выбор одного из 6 стилей изображения. Всего их 30, но одновременно в памяти может находиться не более 6. Стили разбиты на 5 категорий: Modern (в стиле современных камер, с яркими, насыщенными цветами и минимальными искажениями), Y2K (возвращает атмосферу миллениума, уклон в Lo-Fi), Vintage (ретро-вайбы 60-70-х годов), Chromatic (что-то в стиле ломографии) и Fantasy (еще более экспериментальные эффекты). Вы можете либо загружать стили готовыми наборами, либо создать свой набор из разных эпох (Custom) – все это делается в телефоне через приложение Instax Pal (iOS, Android). Дополнительно можно включить печать даты – чтобы еще больше усилить ностальгическое настроение.

Pal 2 не умеет записывать видео, но зато может создавать анимации в стиле флипбука (блокнота). Для этого рычажок нужно зажать в направлении по часовой стрелке, тогда камера сделает серию из 10 снимков, которые будут быстро перелистываться при просмотре. Анимации можно выгружать на телефон и делиться ими по сети. Более того, приложение Instax Pal дает возможность сделать такую анимацию из уже сделанных произвольных снимков, достаточно просто выбрать их в Галерее.

Фотоаппарат имеет встроенный таймер на 2 или 10 секунд, а небольшое колечко на ремешке может работать подставкой, если нужно направить объектив немного выше. Таймер можно запускать и со смартфона, в этом случае Pal 2 будет передавать на экран небольшое изображение в формате Live View, чтобы вы могли контролировать кадр. Штативное гнездо дает возможность поставить камеру на любой штатив или монопод для селфи.

Pal 2 может использоваться и как камера моментальной печати. Вам потребуется любой из мобильных принтеров Instax Link (или цифровых моментальных камер Instax), с которыми фотоаппарат умеет сопрягаться напрямую. Снимки можно просмотреть на небольшом экране фотоаппарата и сразу отправить на печать поворотом рычажка.

Во внутренней памяти Instax Pal 2 может храниться до 100 снимков. Вы можете расширить объем с помощью карты microSD, но обычно это не требуется: выдвижной USB-C коннектор позволяет за считанные секунды перекинуть снимки на ваш смартфон. Простое и гениальное решение, как нам кажется. В приложении фотографии можно обработать, а дальше отправить в соцсети или на печать, через те же принтеры Instax Link.

Для кого эта камера? Pal («дружище» в переводе) – это камера-компаньон, которую можно носить с собой повсюду. Это «fun-камера», которую выбирают не за техническое качество изображения, а скорее для развлечения, как необычную вещицу, игрушкку. Как можно видеть из рекламных материалов, Fujifilm в основном ориентируется на молодую аудиторию, но если вы «молоды душою», она станет хорошим другом и для вас.

Характеристики

  • Объектив: 28 мм f/2.2 (в 35-мм эквиваленте)
  • Датчик изображения: 1/3.06" CMOS
  • Число эффективных пикселей: 10.7 млн.
  • Соотношение сторон: 4:3
  • Цифровой зум: нет
  • Формат файла: JPEG
  • Баланс белого: авто
  • Серийная съемка: есть, в формате Animation
  • Цветовое пространство: sRGB
  • Автоспуск: 2 или 10 с.
  • Размер фотоизображения: 3776 × 2832 или 1280 × 960
  • Видеосъемка: нет
  • Выдержка: 1/8000 - 1/4 с
  • Замер экспозиции: авто
  • Ручная экспозиция: нет
  • Экспокоррекция: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
  • Автофокус: по центральной точке + обнаружение лиц
  • Ручная фокусировка: нет
  • Встроенная вспышка: есть, эффективный диапазон от 0.6 до 1.5 м
  • Дисплей: 1.3" (3.3 см) ЖК TFT цветной, прибл. 170 000 точек
  • Видоискатель: оптический
  • Диоптрийная коррекция: нет
  • Карта памяти: microSD / microSDHC / microSDXC до 2 Тб
  • Связь с телефоном: USB-C / Bluetooth
  • Встроенная память: на 100 снимков
  • Беспроводное соединение: Bluetooth 5.3 Low Energy
  • Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка по USB за 2-3 часа
  • Вес: 87 г
  • Размеры: 37 х 42 х 92.3 мм
  • Дата анонса: сентябрь 2026 г
  • Комплектация: камера, USB-C кабель, ремешок на руку
  • Страна производства: Китай