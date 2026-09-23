Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI SE, розовый (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097542 Артикул: б/у-НМ 2026-09-23/01 Код товара: УТ-00097542 Артикул: б/у-НМ 2026-09-23/01 Код товара: УТ-00097542 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 незначительные следы использования;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00097542 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5 незначительные следы использования;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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