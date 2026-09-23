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Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI SE, розовый (состояние 5) (б/у)

  • Instax MINI SE, розовый (состояние 5)
  • Instax MINI SE, розовый (состояние 5)
  • Instax MINI SE, розовый (состояние 5)
  • Instax MINI SE, розовый (состояние 5)
  • Instax MINI SE, розовый (состояние 5)
  • Instax MINI SE, розовый (состояние 5)
  • Instax MINI SE, розовый (состояние 5)
  • Instax MINI SE, розовый (состояние 5)
  • Instax MINI SE, розовый (состояние 5)
Код товара:УТ-00097542
Артикул:б/у-НМ 2026-09-23/01
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Код товара: УТ-00097542

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5 незначительные следы использования;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.