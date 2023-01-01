Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax mini LiPlay, белый
Код товара : УТ-00035038
Артикул : 16631758
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Описание
Компактный корпус: всего 12 х 8 х 3.5 см. Легко помещается в карман или в небольшую сумочку.
Запишите голосовое сообщение или звуки окружающей среды и добавьте их на фото с помощью QR кода (длительность записи: до 10 секунд).
Добавляйте специальные эффекты:
И забавные рамки:
Дополнительные рамки можно добавить из мобильного приложения Instax mini LiPlay (iOS, Android).
Используйте телефон для дистанционного спуска затвора:
Снимок печатается всего за 12 секунд! Одного заряда хватает примерно на 100 снимков. Для печати необходимы картриджи Instax Mini (10 фото в 1 картридже).