Описание

Компактный корпус: всего 12 х 8 х 3.5 см. Легко помещается в карман или в небольшую сумочку.

Запишите голосовое сообщение или звуки окружающей среды и добавьте их на фото с помощью QR кода (длительность записи: до 10 секунд).

Добавляйте специальные эффекты:

И забавные рамки:

Дополнительные рамки можно добавить из мобильного приложения Instax mini LiPlay (iOS, Android).

Используйте телефон для дистанционного спуска затвора:

Снимок печатается всего за 12 секунд! Одного заряда хватает примерно на 100 снимков. Для печати необходимы картриджи Instax Mini (10 фото в 1 картридже).