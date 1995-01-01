Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI LiPlay Matcha Green
Код товара:УТ-00079372
Артикул:16835172
Товар не найден
Характеристики
Тип камерыЦифровая
Формат печатиInstax Mini (62х46 мм)
Ручная экспозициянет
Замер экспозицииавто
Экспокоррекция+/- 2 EV
Выдержка1/4 - 1/8000 с
Мультиэкспозициянет
Питаниевстроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка через USB Micro-B порт
Объектив28 мм* f/2, макросъемка от 10 см (*в 35-мм эквиваленте)
Формат файлаJPEG
Баланс белогоавто
Размер фотоизображения2560 × 1920 пикселей, на отпечатке 62 х 46 мм (86 х 54 мм вместе с рамкой)
Автоспуск2 с, 10 с
Ручная фокусировканет
АвтофокусЕсть
Вес255 г
Размеры122.9 х 82.5 х 36.7 мм
Встроенная вспышкаЕсть
Внешняя вспышканет
Видоискательнет
ДисплейЖК дисплей 2.7", 230 000 точек
Особые характеристикивстроенная память на 45 снимков, запись звуковых сообщений через QR код
Дата анонсаиюнь 2019 г
Карта памятиmicroSD
Комплектацияремешок, USB кабель, документация
КомплектСтандартный
Описание
Компактный корпус: всего 12 х 8 х 3.5 см. Легко помещается в карман или в небольшую сумочку.
Запишите голосовое сообщение или звуки окружающей среды и добавьте их на фото с помощью QR кода (длительность записи: до 10 секунд).
Добавляйте специальные эффекты:
И забавные рамки:
Дополнительные рамки можно добавить из мобильного приложения Instax mini LiPlay (iOS, Android).
Используйте телефон для дистанционного спуска затвора:
Снимок печатается всего за 12 секунд! Одного заряда хватает примерно на 100 снимков. Для печати необходимы картриджи Instax Mini (10 фото в 1 картридже).